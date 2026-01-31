Elena Rybakina, la rusa que optó por competir por Kazajistán para conseguir más apoyos, le ganó a Aryna Sabalenka en la final del Abierto de Australia

Tan potente con una raqueta en la mano como impenetrable para sus rivales y para los periodistas. Elena Rybakina, ganadora este sábado del Abierto de Australia , el segundo Grand Slam de su carrera, es una de las jugadoras más enigmáticas del Top 10.

En la pista "nunca sabes realmente" su estado de ánimo, declaraba el jueves en Melbourne Jessica Pegula (número 6 mundial), su víctima en semifinales.

"Una de sus mayores virtudes como jugadora es que mantiene la calma" sea cual sea la circunstancia, volvió a elogiarla la estadounidense.

Incluso cuando triunfa, la nacida en Moscú que en 2018 eligió representar a Kazajistán permanece impasible, como volvió a demostrar este sábado, cuando se limitó a alzar el puño cuando derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6, 6-4 , lejos de las emotivas celebraciones de otros tenistas.

Cuatro años difíciles

"Tendré que enseñarle a celebrar bien", bromeó una vez la tunecina Ons Jabeur, derrotada por Rybakina en la final de Wimbledon en 2022.

Pese a esa aparente tranquilidad, el camino de casi cuatro años que separan sus dos títulos de Grand Slam no ha sido fácil para la diestra de 26 años.

Derrotada en la final del Abierto de Australia de 2023 por la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuyo palmarés en Grand Slam estaba entonces vacío, Rybakina también tuvo que justificar su decisión de volver a contratar a su entrenador Stefano Vukov tras su suspensión por la WTA.

Su colaboración quedó interrumpida en el verano de 2024, pero el técnico croata habría "inundado" el teléfono de Rybakina "con mensajes de texto y más de 100 llamadas" para intentar convencerla de recurrir de nuevo a sus servicios, según el medio estadounidense The Athletic.

Suspendido más de seis meses por la WTA en 2025 por infringir el código de conducta del circuito femenino, Vukov se reincorporó oficialmente al equipo de Rybakina en cuanto se levantó la sanción en agosto.

Problemas con su entrenador

En la práctica, el técnico croata siguió dándole consejos a distancia incluso cuando no estaba autorizado a asistir en la tribuna a los partidos de su jugadora.

"Vukov siempre va a estar ahí, Elena y él están muy unidos", reveló el efímero entrenador de Rybakina, Davide Sanguinetti, en una entrevista concedida en febrero a La Gazzetta dello Sport.

"Stefano y yo hablamos mucho, estamos en la misma sintonía: no hay problema en ser dos" para entrenar a la jugadora, confesó entonces sin rodeos el italiano.

"Yo nunca he tenido ningún problema" Vukov, recalcó Rybakina, asegurando no haber sufrido ningún "maltrato" por parte de su entrenador.

Mostró su rechazo al castigo impuesto a su técnico cuando en noviembre, nada más ganar el Masters WTA en Riad, se negó a posar con la WTA, Portia Archer.

Ganadora de once títulos, entre ellos el WTA 1000 de Indian Wells en pista dura y el de Roma en polvo de ladrillo, Rybakina se mostró convencida en 2023 de "poder jugar en todas las superficies" con su juego basado en un servicio temible y una lluvia de golpes ganadores en sus mejores días.

Servicio temible

"Simplemente, para el polvo de ladrillo tengo que estar más preparada físicamente y contar con mucha preparación, algo para lo que no siempre tengo tiempo después de la temporada de pista dura", precisó.

Prueba de que el servicio es su mejor arma, cada temporada desde 2020 a 2025 ha sido la tenista del circuito con más "aces", aunque también es temida al resto.

"Contra ella, siempre juegas un poco en tensión", valoró Jessica Pegula.

"Incluso cuando le rompes el servicio, no es como si fuera súper mala al resto y pudieras ganar algunos juegos gratis. Por lo general, juega mejores juegos de resto justo después de que le rompas el saque y te dices que tienes que volver a empezar de cero y arrebatarle el servicio otra vez, lo cual es imposible".

Detrás de esa imagen fría y carente de sentimientos se esconde una gran competidora.

"Aunque no se me notase en la cara, por dentro hervía en el momento de sacar en el último juego, porque sabía que era la ocasión" para ganar, admitió este sábado tras el partido.

Convertida en kazaja para beneficiarse de mayor apoyo financiero y deportivo, Rybakina afirma que realmente se sintió respaldada por los hinchas de la nación asiática a partir de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Este sábado contó con el apoyo de un grupo de hinchas en Melbourne: "Gracias Kazajistán. Noté el apoyo desde esa esquina", declaró.

Aryna Sabalenka: "Quizás no fui lo suficientemente inteligente"

20260131 IZHAR KHAN / AFP Foto por IZHAR KHAN / AFP Belarus' Aryna Sabalenka reacts on a point to Kazakhstan's Elena Rybakina during their women's singles final match on day fourteen of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 31, 202 Aryna Sabalenka Foto: Izhar Khan/AFP

Pese a tener ventaja de 3-0 en el tercer set, Aryna Sabalenka acabó perdiendo la final del Abierto de Australia y luego confesó en conferencia de prensa: "Quizás no fui lo suficientemente inteligente".

"Jugamos un tenis muy agresivo durante todo el partido y creo que, en ese momento (del tercer set, con 3-0), ella ya no tenía nada que perder, así que se lo jugó todo y logró puntos increíbles", explicó.

"Quizá debería haber sido más agresiva con mi servicio sabiendo que tenía un break de ventaja y ponerle presión, pero ella estuvo increíble", añadió.

"Ella hizo golpes ganadores, yo cometí errores no forzados... Por supuesto que tengo remordimientos. Iba 3-0 arriba y en cuestión de segundos me encontré 3-4, con un break en contra. Fue todo muy rápido. Quizás no fui lo suficientemente inteligente".

"He peleado, lo he dado todo, pero ella fue mejor. Lo hablaremos con mi equipo, pero por ahora saben que no es bueno para su salud estar a mi lado en estos momentos", bromeó.

Sabalenka prometió "seguir peleando, trabajando duro y hacerlo mejor si tengo nuevas oportunidades" de jugar finales de Grand Slam.

Palmarés del Abierto de Australia en el siglo XXI

Temporada Jugadora País 2026 Elena Rybakina Kazajistán 2025 Madison Keys Estados Unidos 2024 Aryna Sabalenka Bielorrusia 2023 Aryna Sabalenka Bielorrusia 2022 Ashleigh Barty Australia 2021 Naomi Osaka Japón 2020 Sofia Kenin Estados Unidos 2019 Naomi Osaka Japón 2018 Caroline Wozniacki Dinamarca 2017 Serena Williams Estados Unidos 2016 Angelique Kerber Alemania 2015 Serena Williams Estados Unidos 2014 Li Na China 2013 Victoria Azarenka Bielorrusia 2012 Victoria Azarenka Bielorrusia 2011 Kim Clijsters Bélgica 2010 Serena Williams Estados Unidos 2009 Serena Williams Estados Unidos 2008 Maria Sharapova Rusia 2007 Serena Williams Estados Unidos 2006 Amelie Mauresmo Francia 2005 Serena Williams Estados Unidos 2004 Justine Henin Bélgica 2003 Serena Williams Estados Unidos 2002 Jennifer Capriati Estados Unidos 2001 Jennifer Capriati Estados Unidos

Margaret Smith Court es la más ganadora de la historia con 11 títulos: 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 y 1973, seguida por Serena Williams con siete.