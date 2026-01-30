Dólar
El Observador / Polideportivo / TENIS

Triunfazo de Novak Djokovic ante Jannik Sinner y jugará la final del Australian Open frente a Carlos Alcaraz; mirá cuándo es la definición

El serbio no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante Alcaraz

30 de enero 2026 - 11:52hs
Foto: AFP
Foto: AFP
Foto: AFP

El serbio Novak Djokovic mantuvo el temple ante las embestidas del italiano Jannik Sinner, tiró de repertorio y después de cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4), y cuatro horas y nueve minutos de partido se clasificó, por undécima vez, para la final del Abierto de Australia que disputará contra el español Carlos Alcaraz, que antes había superado a Alexander Zverev.

El ganador de veinticuatro Grand Slam, de 38 años, se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano, número 2 mundial, con el que había perdido los últimos cinco partidos.

El serbio no jugaba una final del Grand Slam desde que perdió la de Wimbledon en 2024 ante Alcaraz.

Además, se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

¿Cuándo juegan Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic la final del Abierto de Australia y dónde verlo?

Novak Djokovic jugará la final del Abierto de Australia con Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, que este viernes a primera hora necesitó cinco horas y 27 minutos para superar al alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).

El partido definitorio que se jugará en el Rod Laver Arena de Melbourne está programado para el domingo 1° de febrero a la hora 05:30 de Uruguay.

El Abierto de Australia es emitido por ESPN.

Con base en EFE y AFP

Novak Djokovic Jannik Sinner Carlos Alcaraz Abierto de Australia Wimbledon

