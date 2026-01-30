"Siempre están protegiendo a estos dos": la bronca de Alexander Zverev por la atención médica a Alcaraz en el Australian Open

Carlos Alcaraz es el primer finalista del Australian Open 2026 por primera vez en su carrera, luego de imponerse en un partidazo por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 al alemán Alexander Zverev , quién fue protagonista por su dura protesta luego de que el actual número 1 del mundo haya recibido atención médica en la pista por calambres.

El partido entre Alcaraz y Zverev, que va a quedar en la historia ya que fue la semifinal más larga de la historia del Australia Open con una duración de 5 horas y 17 minutos, presenció un momento clave cuando el español sufrió problemas físicos en la pierna derecha durante el tercer set, lo que provocó la furia del jugador alemán y un cruce con los oficiales del torneo.

El incidente puso en el centro de la escena el debate sobre la aplicación del reglamento en situaciones límite y la presión que enfrentan los protagonistas en instancias decisivas del circuito. Zverev, en su reclamo, apuntó contra la ATP y la implementación de las normas contra el propio Alcaraz y Jannik Sinner , el número 2 del mundo.

El encuentro, disputado en la pista central del Abierto de Australia, ofrecía un espectáculo de alto nivel hasta que, tras imponerse en las dos primeras mangas por 6-4 y 7-6 (5), Alcaraz empezó a mostrar signos de incomodidad física.

TENIS DE ESPAÑA Carlos Alcaraz venció a Zverev en una batalla épica con vómitos y calambres: jugará la final del Australia Open

Abierto de Australia El "remedio mágico" de Carlos Alcaraz: ¿Qué es el particular jugo que toma para combatir los calambres?

El español, que ya había advertido a su equipo sobre un malestar estomacal y que incluso vomitó en una toalla, evidenció dificultades para moverse con normalidad debido a los calambres en su pierna derecha. Cuando el marcador del tercer set señalaba 5-4 a favor del español, la situación se tornó crítica: Carlitos solicitó atención médica, un pedido que generó la reacción inmediata de Zverev.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz recibe atención médica en el partido ante Alexander Zverev EFE

El alemán cuestionó de manera enérgica la decisión de los jueces al permitir que el número uno del mundo recibiera asistencia en pista, lanzando frases como "¡Esto es una mierda! ¡Está con calambres!" y "¡No puedes permitir esto!".

No obstante, no terminó ahí y continuó con los reclamos: "Está pidiendo tiempo médico por calambres, ¡pero el tratamiento por calambres no está permitido! ¡No está lesionado! ¡Esto es una mierda! ¡Una mierda! Siempre están protegiendo a estos dos".

Posteriormente, en conferencia de prensa, Alexander volvió a referirse a esa situación: "Estaba acalambrado, no puede pedir tiempo médico. Pero qué puedo hacer, no es mi decisión. No me gustó, pero no es una decisión que yo controle. Dije que fue una mierda, pero fue eso hace como 17 horas. Ya no me acuerdo. Está en video, pero no quiero hablar de eso en este momento. Ha sido una de las mejores batallas en Australia, no tiene que ser el tópico lo que dije", expresó.