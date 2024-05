Federación Internacional de Boxeo promete premios de hasta US$ 100 mil a sus medallistas en los Juegos Olímpicos París 2024

Presidida por el ruso Umar Kremlev y financiada sobre todo por el gigante del gas Gazprom, la IBA ha ido aún más allá que la máxima instancia del atletismo, que en abril prometió US$ 50 mil a cada campeón olímpico en París , al anunciar premios para los medallistas, los entrenadores, e incluso para los cuartofinalistas.

En detalle, los medallistas recibirán US$ 100 mil (oro), US$ 50 mil (plata) y US$ 25 mil (bronce). De estas cantidades, el boxeador recibirá la mitad y el otro 50% se lo repartirán a partes iguales los entrenadores y las federaciones de esos países.