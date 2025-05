Leonella Acosta se apronta para el Mundial de frontball con título de campeona en Portugal

Cuando llegó a Viseu se enteró de que no habían viajado jugadoras de España ni México, pero la experiencia internacional igual le sumó mucho.

"La idea era ir a medirnos contra esos países que son los más fuertes en frontball, el nivel no fue lo exigente que pensábamos en un primer momento ya que al no estar esos países no había rivales tan fuertes. Igualmente vamos notando los avances en nuestro juego y el trabajo diario que realizamos", contó a Referí.

Su próxima parada será el 23 de mayo, en la primera fecha del Campeonato Nacional, en Espacio Modelo.

Luego intentará sumar alguna otra actividad internacional antes del Mundial.

Acosta fue acompañada a Viseu por Víctor Pérez y su entrenador Fabián Hernández. La jugadora agradeció a la Federación Uruguaya de Pelota Vasca y al Comité Olímpico Uruguayo por hacer posible su viaje.

En la rama masculina, Uruguay fue representado por Agustín Paglia que ganó un partido y perdió los otros dos de la series, pasando a disputar el quinto puesto donde superó a un rival de Barcelona.