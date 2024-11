Mientras Franco Colapinto espera, la Fórmula 1 anunció el día en que serán presentados todos los equipos para la temporada 2025

Franco Colapinto espera un asiento

El anuncio de la Fórmula 1 se hace mientras el piloto argentino Franco Colapinto espera para definir su continuidad en la categoría en la próxima temporada.

El joven piloto puso presión el pasado 31 de octubre a la escudería Williams con miras a la próxima temporada de la Fórmula 1, al decir que espera ser liberado en caso de que la escudería no le garantice un asiento en 2025.

"Si Williams no puede darme un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a algún otro lado para buscar la mejor oportunidad para mi futuro. Pero no soy la persona adecuada para ser preguntada", dijo en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Sao Paulo.

Williams, en principio, le garantiza un asiento hasta finales de 2024, pues en julio anunció el fichaje del español Carlos Sainz, actualmente en Ferrari, para correr junto al tailandés Alex Albon en 2025.

Una de las opciones que tenía Colapinto era la de acordar con la escudería Sauber, pero la pasada semana dicho equipo confirmó al brasileño Gabriel Bortoleto, quien será compañero del alemán Nico Hulkenberg en 2025.

Otra posibilidad de que se manejó, de que llegue a Red Bull en lugar del mexicano Sergio “Checo” Pérez, piloto número 2 de dicho equipo, parece haber quedo también descartada ya que este lunes trascendió que el azteca seguirá en dicha escudería junto a Max Verstappen.

Con base en EFE