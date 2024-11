A Franco Colapinto se le cerró la posibilidad de ir a Sauber, que anunció al brasileño Gabriel Bortoleto como piloto

De tan solo 20 años, Bortoleto lidera actualmente el campeonato de Fórmula 2, la antesala de la F1, al volante de un monoplaza de la escudería británica Invicta Racing.

The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025!#F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

"Nico y Gabriel constituyen la combinación ideal de experiencia y juventud, lo que nos coloca en una buena situación para el futuro", dijo el patrón de Sauber, Mattia Binotto, citado en un comunicado.

"Unirse a una escudería que combina la rica historia de los deportes automóviles de Sauber y de Audi es un verdadero honor", reaccionó por su parte el joven piloto brasileño.

Poco antes del anuncio, Sauber había hecho pública la salida de sus dos pilotos actuales al final del año, si bien todavía quedan los tres últimos Grandes Premios de la temporada.

La escudería Sauber se convertirá en Audi en 2026, temporada en la que habrá un cambio en el reglamento de los motores de F1. La marca de los cuatro anillos, que forma parte de la galaxia Volkswagen, nunca antes ha participado en la categoría reina del automovilismo.

La opción de Franco Colapinto para 2025

El joven piloto argentino Franco Colapinto puso presión la semana pasada a la escudería Williams con miras a la próxima temporada de la Fórmula 1, al decir que espera ser liberado en caso de que su equipo no le garantice un asiento en 2025.

"Si Williams no puede darme un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a algún otro lado para buscar la mejor oportunidad para mi futuro. Pero no soy la persona adecuada para ser preguntada", dijo en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Sao Paulo.

Único latinoamericano en la grilla junto al mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, Colapinto fue anunciado como piloto de la escudería británica en agosto en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant.

Desde entonces, el corredor argentino, de 21 años, que competía en la Fórmula 2, ha sumado cinco puntos en igual número de carreras y sus buenas presentaciones han despertado el interés de varios equipos, entre ellos Red Bull.

Pero Williams, en principio, le garantiza un asiento hasta finales de 2024, pues en julio anunció el fichaje del español Carlos Sainz, actualmente en Ferrari, para correr junto al tailandés Alex Albon en 2025.

"He pensado que no iba a estar piloteando en la Fórmula 1 el año que viene y sigo pensando de esa forma, así que realmente no me emociono con todo el ruido a mi alrededor, pero bueno, veremos", afirmó Colapinto.

Tras la confirmación de Bortoleto en Sauber, la opción para Colapinto pasa a ser la negociación entre Red Bull y Williams, en caso de que la primera escudería saque a Sergio “Checo” Pérez y le dé ese asiento al argentino.

