Novak Djokovic ganó su primer título en 2026 y se acerca a otro de las marcas de Roger Federer

El serbio Novak Djokovic , número 11 del ranking ATP, ganó este martes en Pekín el 102º título de su carrera, a los 39 años, tras el abandono al inicio del segundo set de su rival en la final, el australiano Alex De Miñaur (número 9).

El campeón de 24 títulos de Grand Slam, récord que comparte con la australiana Margaret Court, no ganaba un torneo en el circuito masculino desde su victoria en Atenas, en noviembre de 2025, y se acerca al estadounidense Jimmy Connors, el tenista de la historia con más trofeos de la ATP, con 109.

También queda a un título de igualar al suizo Roger Federer .

Djokovic había ganado el primer set por 7-3 en el tie break, cuando De Miñaur, nada más ganar con su servicio el primer juego de la segunda manga, hizo gestos con la cabeza de que no podía seguir y cruzó la pista para saludar al serbio, abandonando el partido por lesión.

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El serbio suma así su séptimo título en Pekín (ATP 500), torneo en el que no conoce la derrota y acumula ya una increíble racha de 34 victorias.

Esas 34 victorias hicieron que Djokovic superara el récord histórico de un tenista con más partidos ganados en forma consecutiva en un mismo torneo, superando los 32 que logró Rafael Nadal, a otro nivel, en Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams.

Al término del primer set se vivió una circunstancia curiosa: el exnúmero uno mundial reclamó la presencia de un fisioterapeuta, que le hizo un masaje a la altura del pecho.

Inmediatamente, De Miñaur abandonó la pista para recibir tratamiento médico. A su regreso, el australiano de origen hispano-uruguayo llevaba un vendaje en su muslo izquierdo, señal de un problema muscular, y parecía mucho más limitado en sus desplazamientos en ese primer juego de la segunda manga, tras el cual tiró la toalla.

La lesión llega en el peor momento para el combativo australiano, que debía luchar en las próximas semanas por uno de los seis boletos que quedan por adjudicar para el Masters de final de temporada.