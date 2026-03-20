¿Qué tiene que ver Julio Maglione con el brutal récord mundial de natación que batió este viernes el australiano Cameron McEvoy en 50 m libre?

El australiano Cameron McEvoy batió este viernes el récord del mundo de los 50 m libres de natación durante una competición disputada en Shenzhen, en China, con lo que puso fin a la marca establecida en 2009 por el brasileño César Cielo.

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Con un tiempo de 20.88 segundos, el campeón olímpico de esa distancia en los Juegos de París 2024 superó por tres centésimas de segundo el registro de Cielo , que fue firmado en 2009.

Aquel año marcó la explosión definitiva a nivel mundial del uso de súper mallas de poliuretano, indumentaria que ayudaba sensiblemente a los nadadores a mejorar sus tiempos .

Pero ya antes en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 había usado una malla de ese tipo la estrella de la natación estadounidense, Michael Phelps.

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A los 31 años, el australiano es el primero en bajar de los 21 segundos sin la ayuda de esas mallas, prohibidos a partir de 2010 cuando el uruguayo Julio Maglione asumió como presidente de la Federación Internacional de Natación, entonces denominada como FINA y actualmente como World Aquatics.

McEvoy pulverizó su mejor marca previa, de 21.06, durante la final del China Swimming Open disputado este viernes en Shenzhen.

Dominó la carrera y terminó muy por delante del estadounidense Jack Alexy (21.57) y del también australiano Kyle Chalmers (22.01), una diferencia abismal tratándose de un 50 m libre.

"¡Una carrera rápida como el rayo! ¡Increíble!", reaccionó Cielo en su cuenta de Instagram.

"Hace un tiempo leí una frase que resume perfectamente lo que has logrado: 'No cambiamos nunca las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, hace falta construir un nuevo modo de hacer obsoleto lo antiguo'. ¡Felicidades!", agregó el brasileño.

McEvoy, doble campeón del mundo de la prueba en 2023 y 2025, respondió a Cielo en esa misma red social.

"Si he podido ver más lejos que los demás es por ir a hombros de gigantes, y tú, amigo mío, eres un gigante en este deporte", sostuvo.

Los récords mundiales de pileta larga que siguen vigentes desde la era de las súper mallas