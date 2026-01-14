Dólar
El Observador / Polideportivo / POLO

Río Negro Los Tapiales se llevó de manera notable el 73° Abierto Uruguayo de polo

El campeón se coronó en un partido muy intenso y parejo que ganó por 11-9 sobre Cría Opatí Polo Team

14 de enero 2026 - 14:38hs
Río Negro Los Tapiales ganó el 73° Abierto Uruguayo de polo

FOTO: @auppolo

El 73° Abierto Uruguayo de polo tuvo de todo, debido a lo que fue el fin de semana lluvioso en todo el sur del país y especialmente en Punta del Este. En ese contexto, se disputó un día antes previendo que el sábado sería el peor día de lluvia y lo ganó Río Negro Los Tapíales.

El mismo se llevó a cabo del 31 de diciembre pasado al 9 (en principio, iba a ser el 10) de enero en Santa Cruz Polo Club de José Ignacio.

En la tarde del viernes se jugó la final del 73° Abierto Uruguayo de Polo en el que actuaron cinco equipos.

Una final muy pareja

El encuentro decisivo que se disputó finalmente el viernes porque la Asociación Uruguaya de Polo decidió adelantarlo un día por las inclemencias del tiempo, fue muy parejo y disputado.

Finalmente, Río Negro Los Tapiales derrotó con un ajustado 11-9 a Cría Opatí Polo Team.

En el equipo campeón jugaron Santino Taranco, Alejandro Elhordoy, Lucas Criado (h) y Gonzalo Ferrari.

Por su parte, en el perdedor lo hicieron Milo Laguarda, Mauricio Arocena, Matías Carrique y Facundo Cruz Llosa.

Temas:

Polo José Ignacio Punta del Este

