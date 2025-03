Thomas Silva completó una de las pruebas de ciclismo más importantes de Europa: la París-Niza

Entre los ciclistas menores de 23 años, Silva se ubicó en la 14ª posición.

La última etapa fue para Sheffield (Coon Rapids, 22 años) después de una gran galopada en solitario, y la general para Jorgenson, segundo clasificado en el Paseo de los Ingleses de Niza, a medio minuto de su amigo rival. La tercera plaza le correspondióal austríaco del Decathlon Felix Gall, a 35.

A 1 minuto del vencedor llegó el primer grupo con los hombres del podio, entre ellos el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora) y el neerlandés del Ineos Thymen Arensman, segundo y tercero respectivamente en el podio final. El colombiano Harold Tejada (Astana) terminó octavo en la general y el primer español Pablo Castrillo (Movistar), undécimo.

"Ha sido una semana muy estresante, llevaba 4 meses pensando en esta carrera pero mereció la pena. Sabía que me podía quedar solo, pero no podía fallar al equipo después de todo lo que han trabajado por mi. Traté de atrapar a Sheffield, pero se merecía ganar. No me gustó el frío, pero ahora me siento feliz con esta victoria", dijo Jorgenson, muy emocionado, en meta.

Thomas Silva fue 18º, 28º, 22º, 76º, 20º, 104º, 34º y 60º en cada una de las exigentes etapas.

Así lo destacó su equipo en una de las etapas:

#ParisNice Muy buen rendimiento de Thomas Silva en una etapa resuelta entre los hombres de la general. El uruguayo se zafó con los grandes líderes coronando 20º La Côte-Saint-André.#SúmateAlVerde pic.twitter.com/uwOpCyvf3o — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) March 13, 2025

"Concluido el debut en la prestigiosa y exigente París-Niza, sin los resultados que nos hubiese gustado y con la lesión de Gorka Sora, pero orgullosos de llegar por primera vez a Niza con Samuel Fernández y Thomas Silva como más destacados", escribió el equipo el pasado domingo.