Uruguay volverá a tener piloto de motos en el Rally Dakar 2025 con el regreso de Álvaro Cóppola

En ese año fue uno de los dos celestes en motos junto a Laurent Lazard, en la última edición que hubo presencia de Uruguay en esa categoría.

0023421234.webp Álvaro Cóppola tras su dura tercera etapa en el Dakar Facebook

A sus 47 años, Cóppola tendrá su segundo Dakar en Arabia Saudita, diferente al de su debut cuando corrió en Perú, Bolivia y Argentina, obteniendo el 82° entre las motos, cuando la prueba se trasladó a Sudamérica.

En esta nueva edición correrá en una KTM 450 Rally Réplica, a la que recién podrá subirse en Arabia Saudita, y estará acompañado por Lazard, una leyenda del Dakar, ahora en su rol de manager.

“En mi primer Dakar, si bien estaba preparado física y mentalmente, sufrí mucho por no tener la moto adecuada”, señaló Cóppola. “Tres veces me vi afectado por problemas mecánicos y me superaron varios vehículos y camiones, por lo que me costaba remontar. Reconozco que podría haber terminado en una mejor posición”.

El piloto compró una moto de rally en 2023 y comenzó a entrenar en lugares de dunas como El Nihuil y Fiambalá. “Lo que me brindó más conocimiento de navegación”, comentó.

Para su nuevo desafió llega en un buen momento y con más experiencia en navegación, tras haber disputado el campeonato argentino de Rally Raid CaNav, las dos últimas ediciones del SARR y el Desafío Ruta 40 2024 en el que finalizó 11° en la categoría Rally 2.

Álvaro Cóppola en el Desafío Ruta 40 Álvaro Cóppola en el Desafío Ruta 40 @alvarocoppola_dakar

“Estoy muy entrenado para 2025: vengo haciendo muchas carreras, sigo practicando enduro en el certamen de mi país y hago desafíos de resistencia”, señaló.

“Mi trabajo de forestador es de por sí muy exigente en lo físico y lo complemento con gimnasio. Me siento además mentalmente fuerte. Con Sergio Giugno del equipo M.E.D queremos armar una buena asistencia para esta KTM 450 completamente nueva. Mi objetivo primordial es completar la carrera. Por mi experiencia anterior, creo que puedo aspirar a una posición 50 entre las motos, algo que depende de la suerte y del día a día”, comentó Cóppola.

El histórico “Osito” Lafuente como copiloto

Otro uruguayo histórico en el Dakar volverá en 2025: Sergio “Osito” Lafuente, quien disputará su octavo Dakar.

El exlevantador de pesas que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 comenzó su carrera como piloto de quad en 2011 e incluso ganó tres etapas, antes de convertirse en copiloto en 2021 en la categoría SSV para correr junto a Saeed Almouri y luego a Dania Akeel, con quien acabó octavo en la T3 en 2022.

0003724490.webp Sergio Lafuente correrá en Mini

Ahora Lafuente trabaja junto a la italiana Rebecca Busi desde 2024

“No conozco a nadie más pacífica que Rebeca en el mundo del motor”, señaló el uruguayo sobre su compañera. “La carrera me desanimó un poco y ya era como un trabajo para mí, pero ella logró despertar mis ganas de ganar. En el Dakar vamos a dar el 100% y veremos qué pasa día a día, porque es una carrera muy larga, muy dura y llena de trampas que iremos superando poco a poco”.

0000015343.webp Sergio Lafuente

El alemán radicado en Uruguay que correrá el Dakar

Fabián von Thuengen, de 44 años, es un piloto nacido en Munich, Alemania, y radicado desde los 12 años en Uruguay, que volverá al Dakar en este 2025, en su segundo año consecutivo en motos.

“El Dakar fue una experiencia increíble. Uno se lleva de esa carrera muchas cosas, mucho aprendizaje. La primera parte fue durísima. Los nervios me jugaron en contra. En el Empty Quarter se me hizo la noche y me quedé arriba en las dunas”, recordó a la web del Dakar.

“Rompí el embrague, me quedé sin batería y tuve que dormir allí en las dunas. No es lo que uno que va a buscar, pero va sumando aprendizajes. Es una experiencia maravillosa. Se vive durante 15 días en un mundo que no es real”, agregó.

Von Thuengen, con su moto Husqvarna del equipo HT Rally Raid, logró llegar en modalidad Dakar Experience en el puesto 98°.

En 2025 quiere lograr la medalla finisher y celebrar su cumpleaños el 17 de enero con la llegada a la meta. Para eso hizo una buena preparación en el Rallye du Maroc. “Si bien nací en Alemania y vivo en Uruguay, Argentina es como mi casa. Hicimos el prólogo del DR 40 con niebla ante una multitud. Fue algo hermoso. El Rallye du Maroc es totalmente diferente, con etapas más parecidas a los terrenos del Dakar. Pude probar la moto nueva y hacer algunos ajustes. Los tres primeros días me fue muy bien y en los dos últimos estuve afectado por un problema estomacal”, comentó.

El Dakar 2025 y sus novedades

El recorrido completo revela un trazado revisado con respecto al precedente, una vuelta al país con un prólogo en Bisha, ciudad situada en el sudoeste que acogerá también una '48h crono', formato inaugurado el año pasado en el que los pilotos no tienen asistencia, ni comunicación y con la obligación de apagar los motores durante la noche.

La edición 2025 del famoso rally terminará en las infinitas dunas del Empty Quarter, donde "la clasificación podría cambiar", en la 11ª y penúltima etapa, según el director de la carrera David Castera.

La principal novedad de esta edición será la separación del recorrido entre las motos y los coches en algunas etapas para mejorar la seguridad.

"Por primera vez cinco etapas tienen recorridos diferentes separando los vehículos FIM (Federación Internacional del Automóvil), un 45% de los sectores cronometrados", indicó la organización en el comunicado de presentación del recorrido.

Vencedor de la edición 2024 en la categoría de autos, el español Carlos Sainz pilotará un Ford por primera vez en esta carrera.

La novedad entre los constructores, Dacia, alineará al catarí Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador del Dakar, la leyenda francesa de los rallies Sebastien Loeb -que espera inscribir su nombre en el palmarés en su novena participación- y la española Cristina Gutiérrez.

Tras el Sahel y Sudamérica, el Dakar, el rally más importante del mundo, aterrizó en 2020 en Arabia Saudita, una elección que provocó la controversia debido a las denuncias por la vulneración de los derechos humanos que pesan sobre el reino ultraconservador.