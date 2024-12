Vitaminas por vía intravenosa: el nuevo caso de dopaje que sacude al tenis y la explicación del tenista tras su método prohibido

"Estoy completamente convencido de haber hecho todo según los reglamentos y los métodos de la AMA" (Agencia Mundial Antidopaje), añadió el australiano, que dijo encontrarse "hundido".

La Federación Australiana de Tenis (TA) destacó que la suspensión "no está relacionada con el uso de una sustancia prohibida, sino más bien un método prohibido".

Purcell ganó el título de dobles en Wimbledon en 2022, con su compatriota Matt Ebden como pareja, y el US Open de 2023, al lado de Jordan Thompson, también australiano.

Esta sanción supone un nuevo golpe del dopaje en el tenis, que en 2024 vio como recibían sanciones el número 1 mundial Jannik Sinner y la N° 2 Iga Swiatek.

Italy's Jannik Sinner lifts the trophy after winning the final against USA's Taylor Fritz at the ATP Finals tennis tournament in Turin on November 17, 2024. Marco BERTORELLO / AFP

Jannik Sinner ganó el ATP Finals

FOTO: AFP