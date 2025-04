Qué implica el histórico fallo en Reino Unido que define a una mujer por su sexo biológico y excluye a las mujeres transgénero

El fútbol es uno de los pocos deportes de élite que no ha excluido a las mujeres transgénero. Getty Images

Esto significa que las mujeres transgénero -aunque cuenten con un certificado de reconocimiento de género (CRG)- no entran dentro de la definición legal de mujer, según la Ley de Igualdad del país.

Si bien algunas activistas celebraron la decisión a las afueras del tribunal, muchos advierten que la decisión podría tener "consecuencias nefastas" para las personas trans en el país.

Maggie Chapman, una diputada escocesa, le dijo a la BBC que ahora a la comunidad trans le preocupa que "la gente ataque su derecho a existir" como resultado del fallo.

Agregó que la decisión "avivaría el fuego de la guerra cultural" y que las personas trans ahora temen perder el acceso a instalaciones que han estado utilizando durante décadas.

Por su parte, Kerrie Meyer, una británica que se sometió a un cambio de género a los 72 años, dijo que el fallo era un retroceso para los derechos de las personas trans.

"De un plumazo, la seguridad y el bienestar de todas las personas transgénero, independientemente de si ahora se las considera biológicamente hombres o mujeres, están en peligro", le dijo a la BBC.

"Nací hombre. Ante la ley soy mujer. Me visto como mujer. Actúo como mujer. Y soy mujer (...) Si voy al baño y hay otra mujer ahí, ella no sabe si tengo un certificado de reconocimiento de género o no", añadió.

Lugares reservados para mujeres

El fallo proporciona una claridad mucho mayor de la que se esperaba.

Los jueces británicos dictaminaron que los términos "mujer" y "sexo" en la Ley de Igualdad se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico,

Asimismo, deja en claro que si un espacio o servicio está designado como exclusivo para mujeres, una persona que nació hombre pero que se identifica como mujer no tiene derecho a utilizarlo.

La Corte Suprema argumentó que ésta era la única interpretación consistente y coherente.

Getty Images Algunas activistas que defienden los derechos de las mujeres sobre la base del sexo biológico celebraron el fallo.

La decisión implica que las mujeres transgénero ya no podrán formar parte de juntas públicas reservadas para mujeres.

También podría afectar la forma en que las personas trans utilizan espacios separados por sexos, como baños, refugios, prisiones y salas de hospitales.

La presidente de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, por sus siglas en inglés), Kishwer Falkner, dijo que las personas trans deberían usar su "poder de defensa" para pedir instalaciones que incluyan un "tercer espacio" en los baños.

"Los servicios para un solo sexo, como los vestuarios, deben basarse en el sexo biológico", le dijo a la BBC. "Si a un hombre se le permite utilizar un servicio o instalación solo para mujeres, ya no es un espacio de un solo sexo, sino que se convierte en un espacio mixto".

Falkner agregó que el fallo es "una victoria del sentido común sólo si se reconoce que las personas trans existen, tienen derechos y sus derechos deben ser respetados".

Esto incluye a las mujeres transgénero que han cambiado legalmente su género y tienen un certificado de reconocimiento de su género.

Existe la preocupación de que esta decisión afecte el uso de baños públicos o vestuarios por parte personas trans.

Una mujer trans ahora tendría prohibido el acceso a los baños de mujeres, pero podría encontrar incómodo o inseguro usar un baño de hombres.

Código de conducta para los servicios de salud y las prisiones

Actualmente, las directrices en el NHS, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, indican que las personas trans deben ser atendidas y hospitalizadas de acuerdo a su vestimenta, nombre y pronombre.

El fallo del tribunal acabaría con esto.

La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos informó que está "trabajando a buen ritmo" para proporcionar un código de conducta actualizado para los servicios, incluido el NHS y las prisiones en el país.

La sentencia podría cambiar el funcionamiento actual de algunas salas en hospitales y refugios de víctimas de violencia doméstica.

La presidenta de la comisión aseguró que demandaría al NHS si no cumplía con las nuevas reglas sobre los espacios diferenciados para hombres y mujeres.

Este código de conducta también se aplicará en las prisiones, donde las personas deberían ser asignadas a diferentes cárceles en función de su sexo biológico.

Esto quiere decir que es probable que las mujeres transgénero acaben en prisiones de hombres, mientras que los hombres transgénero podrán ser enviados a cárceles de mujeres.

Implicaciones para el deporte

Se ha debatido mucho sobre si las mujeres transgénero deberían o no competir en categorías femeninas.

Y en los últimos años, muchos deportes han endurecido sus reglas acerca de la inclusión de atletas transgénero en competiciones femeninas de élite.

Getty Images El fútbol es uno de los pocos deportes de élite que no ha excluido a las mujeres transgénero.

El atletismo, el ciclismo y los deportes acuáticos, por ejemplo, prohíben a las mujeres transgénero participar en competiciones femeninas.

Otros deportes han establecido criterios de elegibilidad.

A principios de este mes, la Asociación Inglesa de Fútbol introdujo reglas más estrictas, pero que aún permitían que las mujeres transgénero siguieran compitiendo en el fútbol femenino siempre y cuando sus niveles de testosterona se mantuvieran por debajo de un cierto rango.

El fallo de este miércoles podría proporcionar un marco mucho más claro para este tipo de debates y, como resultado, podría provocar cambios en las reglas de participación de varios deportes.

Aunque los organismos rectores no están obligados a modificar ni reconsiderar sus normas, es probable que el peso de la decisión influya en la formulación de políticas y pueda llevar a que más deportes prohíban a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas.

Certificados de reconocimiento de género

Los jueces de la Corte Suprema enfatizaron que la Ley de Igualdad ya protege a las personas transgénero contra la discriminación y el acoso.

En el tribunal se discutió si las mujeres trans con certificados de reconocimiento de género (CRG) deberían ser tratadas como mujeres por la Ley de Igualdad.

El gobierno escocés argumentaba que una persona podía cambiar su sexo legalmente con un proceso de reconocimiento de género y tras la obtención de un CRG debería contar con las protecciones del sexo reconocido por el certificado.

Pero el grupo de activistas For Women Scotland alegaba que estas protecciones sólo deberían aplicarse a las personas que nacen mujeres.

Relativamente pocas personas trans tienen un CRG, por lo que la sentencia concluyó que si se les tratara de manera diferente a quienes no contaran con un certificado, se crearía un sistema de protección de dos niveles.

Algunas personas en la comunidad transgénero ahora temen que los CRG hayan perdido su peso legal y que de ahora en adelante solo tengan un estatus simbólico.

Getty Images Una mujer trans en una manifestación en Londres.

"Decepcionante"

Scottish Trans, un grupo que aboga por los derechos de identidad de género, advirtió que no debía malinterpretarse la decisión del tribunal.

"Instamos a la gente a que no se deje llevar por el pánico", dijeron en una publicación en las redes sociales.

"Habrá muchos comentarios que tal vez van a exagerar deliberadamente el impacto que esta decisión va a tener en la vida de todas las personas trans".

El gobierno de Reino Unido ha acogido con satisfacción la "claridad y confianza" que la sentencia aporta a las mujeres y a los proveedores de servicios.

La ministra de Salud, Karin Smyth, dijo que el gobierno revisaría el fallo para "asegurarse de que lo cumplimos plenamente".

Por su parte, Amnistía Internacional aseguró que el fallo era "decepcionante" y tendría "consecuencias potencialmente preocupantes para las personas trans".

Los activistas por los derechos de las personas trans han dicho que examinarán la sentencia de cerca para decidir cuáles serán sus próximos pasos.

Es posible que intenten presionar al gobierno para que se modifique la Ley de Igualdad.

*Con información de Alison Holt, editora de asuntos sociales de la BBC, y el periodista Paul O'Hare.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC