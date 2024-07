Se rematan los últimos Land Rover del Ejército en subasta de sesenta vehículos

En concreto, se subastarán 16 Land Rover Defender 110 -los últimos que rematará el Ejército-, con una base de entre US$ 8.000 y US$ 18 mil, 14 Toyota Hilux doble cabina 4x4 de 2022 y 2023, con una base de US$ 20 mil y con bajo kilometraje (entre 47 mil y 180 mil kilómetros); y 16 Hyundai H-1 minibús furgón, con una base de entre US$ 6.500 y US$ 10 mil. También, dos Hyundai HD, dos JMC, un Hyundai Accent y un Citroën C4.