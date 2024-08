Argentina recibe a Australia en busca de la recuperación; mirá cuándo juegan Los Pumas

Santiago Cordero regresa como wing por el lesionado Matías Moroni, Joel Sclavi entra como pilar derecho por Lucio Sordoni, Marcos Kremer vuelve a la tercera línea y Franco Molina jugará como número 4 en lugar de Joaquín Oviedo.

Sin embargo, una de las novedades estará entre los suplentes, donde estará Agustín Creevy que, a los 39 años y después de 19 temporadas y 110 test-matches con los Pumas (51 como capitán), se retirará del seleccionado argentino en este partido, que se realizará en su ciudad natal, La Plata (50 km al sur de Buenos Aires).

Los Pumas Argentina's Agustin Creevy looks on before the Rugby Championship Test match between the New Zealand All Blacks and Argentina at Eden Park in Auckland on August 17, 2024. MICHAEL BRADLEY / AFP

Agustín Creevy

Foto: AFP