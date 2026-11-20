La sensación con la que se vuelven los dirigentes sudamericanos que estuvieron esta semana en Dublín para la reunión del Consejo de World Rugby es que, después de mucho tiempo, hay algunas señales de que el viento político empieza a cambiar. No es que haya salido el sol, no que se hayan solucionado los problemas que tienen al rugby internacional en un pozo de difícil salida. Pero si que, por primera vez en al menos cinco años, empezaron a encontrar interlocutores válidos.

La consecuencia pública fue la elección de Agustín Pichot como uno de los representantes del Hemisferio Sur en el Exco, el Comité Ejecutivo de WR, que integran 12 miembros, hasta 2028. Se presentaban tres candidatos para los dos cargos, y Pichot fue el más votado, por sobre la leyenda australiana John Eales, que también entró, y el neozelandés Greg Barclay, que quedó afuera.

Sanzaar votó dividido: Sudáfrica y Argentina se alinearon por un lado y Nueva Zelanda y Australia por el otro. Y otro dato: todo el Tier 2 apoyó a Pichot, algo que no había pasado en elecciones anteriores pese a su discurso a favor de las naciones emergentes. No es que los tier 2 tengan solos ninguna mayoría, porque el sistema de votos está inclinado a favor de las potencias. Pero la unidad siempre permite más fortaleza a la hora de negociar. Y Pichot es el principal defensor de ampliar la participación, en vez de reducirla a los 10 principales equipos del mundo, que es el camino emprendido en los últimos años.

Para ese objetivo, pero también para seguir negociando otros puntos clave de los años que se vienen, Sudamérica llevó a Dublín a su plana mayor de su dirigencia varios días antes de la reunión. Además de Pichot (uno de los representantes de Argentina en el Council) el presidente de la UAR Félix Páez Molina y Sol Iglesias, los otros miembros por Argentina; Sebastián Piñeyrúa (hoy representando a Uruguay en el Consejo), el expresidente Gabriel Travagilini (nombrado por Marcelo Callandra para representar a Sudamérica Rugby en el Consejo), y la brasileña Natasha Olsen.

La semana de reuniones también sirvió para profundizar la alianza con el Norte. Las primeras líneas se habían trazado cuando asumió el actual presidente de World Rugby, Brett Robinson: se buscó ofrecer la ayuda de Argentina y Sudamérica a USA Rugby de cara a la organización del Mundial 2031, para lo cual WR está invirtiendo más de US$ 250 millones. El quiebre entre ambas regiones, que se dio en 2020 cuando el norte negó el voto a Pichot en las elecciones, parece haber quedado en el pasado. No solo eso: de acá en más, hay una renovada alianza entre ambas.

Argentina ya se había comprometido a jugar de local en Estados Unidos algunos de los test matches que le corresponden como local de acá a 2031. Además está el compromiso de acercar de alguna forma el Super Rugby Américas y la Major League Rugby. Y Sudamérica ya le había abierto la puerta a cuatro jugadores canadieneses en Peñarol esta temporada, ante los problemas de ese país para conseguir plazas profesionales luego que la Major League Rugby endureciera sus normas.

Otro punto de esa alianza: la vuelta de la Americas Rugby Championship con equipos principales será un hecho en 2028. En general se busca afianzar un polo de desarrollo de las Américas, que también permita a la Sudamérica fortalecer su rugby femenino, teniendo en cuenta que el Norte es potencia en esa modalidad.

Apoyo al Super Rugby Américas

Por otro lado, una de las mayores preocupaciones sigue siendo la inversión de World Rugby para el Super Rugby Américas de acá a 2031, luego de recortes de presupuesto superiores al 15% anual en los últimos años. Hace algunas semanas el presidente de Sudamérica Rugby Marcello Calandra adelantó en RugbNews Streaming que el compromiso de WR está garantizado para 2027, y que aunque está hablado hasta 2031, no había nada firmado. Aunque sigue sin estar firmado, la delegación sudamericana avanzó en esas conversaciones y está convencida de que el apoyo llegará, ya que según World Rugby es una experiencia modelo para los países del tier 2.

Las plazas al Mundial 2031

En Dublín también se empezó a hablar de la clasificación al Mundial 2031. Se definió mantener las 12 plazas directas, que serán decidirán seguramente desde la fase de grupos (los dos primeros de cada serie), independientemente de cómo se clasifiquen luego en octavos de final. Y agregar como equipo 13 a Estados Unidos, organizador y que se perfila para ser cuarto en su serie.

Lo que viene ahora es negociar para asignar las plazas, lo que se anunciará formalmente luego del Mundial 2027. La intención de Sudamérica es obtener, ahora si, las dos plazas directas que no le dieron para 2027. En ese momento tuvo una sola (que ganó Uruguay) y Chile ganó la segunda plaza en un playoff con el último de la Pacific Nations Cup (Samoa). Los dirigentes de la región confían que el prestigio ganado con el crecimiento deportivo, sumado a los planes exitosos como el SRA, y a la mejor relación con WR y con el norte, finalmente le dé lo que no consiguió hace cuatro años, cuando fue el gran perjudicado pero igual terminó ganando las plazas en la cancha.

La propuesta en la que trabaja Sudamérica es que Europa lleve tres plazas directas, siempre y cuando Georgia clasifique directo, algo para lo que no es favorito ante Sudáfrica e Italia. Para 2027 habían sido cuatro contando a Georgia. Si Georgia no entra entre los 12 mejores, entonces se propone que Europa mantenga las tres plazas y un playoff ante el mejor de Asia, que para 2027 tuvo un discutido lugar directo que ganó Hong Kong. En ese eventual duelo, Europa 4 parte como favorito ante los asiáticos, continente que no tiene proyectos profesionales debajo de Hong Kong. De todos modos, seguramente Europa reclame cuatro plazas directas, y de hecho, los cuatro equipos top del Rugby Europe Championship (Georgia, España, Portugal y Rumania) acaban de lanzar su propia alianza política en el medio de un enfrentamiento con su organismo regional, Rugby Europe, controlado por los países de menor poder deportivo.

En esa propuesta, el perdedor de ese playoff aún tendría chance de clasificar vía repechaje final.

¿Cómo se repartirían el resto de las plazas según la propuesta sudamericana? Una posibilidad es que Canadá obtenga un boleto directo, teniendo en cuenta que el Mundial es en EEUU, y que Vancouver es una de las ciudades candidatas.

Según esta propuesta, Oceanía podría tener dos plazas, siempre que solo uno de Fiji, Tonga y Samoa logren clasificación directa. África mantendría su plaza, Asia pasaría a tener la media plaza con Europa, y finalmente el último pasaje saldría de una Qualy final entre Europa 5, Sudamérica 3, Africa 2 y el perdedor de Asia 1-Europa 4.

Respecto al anterior formato es un hecho que dejará de existir la Pacific Nations Cup, de donde salieron las plazas de América del Norte y Oceanía. En esta hipótesis Oceanía ganaría media plaza y Sudamérica otra media, mientras que Asia y Europa perderían media.

Mundial M20: nuevo formato

En otras novedades, el Mundial M20 cambiará su formato: dejará los cuatro grupos de cuatro equipos y pasará a jugarse a partir de octavos de final, con rondas de ganadores y perdedores sucesivas para definir cada posición. En la práctica significará un partido menos (cuatro partidos contra cinco), y que los países más débiles solo jueguen con una potencia a lo largo del torneo. De hecho, el DT de Los Teritos M20 Alejandro Nieto había adelantado en Fix Rugby que Uruguay, al terminar último en 2026, debutará en 2027 jugando ante Sudáfrica, campeón este año.