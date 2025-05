Los sudafricanos y las neozelandesas ganaron el Circuito Mundial de Seven que se definió en Los Ángeles

Argentina, que se había adjudicado la clasificación masculina de las Series Mundiales de 7 con victorias en Perth, Vancouver y Hong Kong, cayó ante España por 29-5 en semifinales, donde Sudáfrica despachó a Nueva Zelanda por 31-5.

En la final masculina, Selvyn Davids marcó un ensayo en el minuto 5 y Ronald Brown lo transformó para adelantar a Sudáfrica por 7-0 al descanso.

El español Pol Pla respondió con otro touch en el minuto 10, pero Juan Ramos falló el tiro de conversión para mantener a los Springboks por delante.

Mfundo Ndhlovu respondió con un try para Sudáfrica y Tristan Leyds anotó para una ventaja de 14-5.

El sudafricano Zander Reynders recibió una tarjeta amarilla, pero Ricardo Duartee añadió un ensayo en el último minuto para completar el triunfo.

New Zealand's Black Ferns players perform a Haka after winning the Women's 2025 HSBC Rugby Sevens LA World Championship at Dignity Health Sports Park in Los Angeles, California, on May 4, 2025. Patrick T. Fallon / AFP

Las Black Ferns de Nueva Zelanda celebrando su título

Foto: AFP