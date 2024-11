Old Christians bicampeón: los azules superaron a Carrasco Polo y se quedaron con el título del Uruguayo de rugby

Tomás Inciarte, Federico Favaro y Yamandú Arburúas anotaron los tries con los que Old Christian tomó una holgada diferencia en el marcador. Además, Favaro anotó dos penales.

Carrasco Polo tuvo una reacción en el comienzo del segundo tiempo, pero Old Christians volvió a tomar el dominio del trámite y amplió la diferencia para liquidar el partido y quedarse con el campeonato 2024.

Detalles:

CARRASCO POLO (19): 17. Ignacio Rua, 2. Emiliano Faccenini, 3. Ignacio Yanibelli, 4. Timoteo López, 5. Rodrigo Lamé, 6. Juan Carlos Henderson, 8. Santiago Hernández (C), 26. Gonzalo Soto Mera, 9. Alejo Piazza, 31. Felipe Etcheverry, 23. Joaquín Freitas, 12. Iñaki Ormaechea, 13. Nicolás Freitas, 15. Tomás Bameule, 11. Rodrigo Silva. Ingresaron: Juan Juan Garese, Martín Ibarra, Tadeo Espina, Santiago Inciarte, Santiago González, José Perrone y Agustín Pérez. Entrenadores: Federico Capó y Diego Reyes.

OLD CHRISTIANS (42): 1. Diego Muñoz, 2. Yamandú Arburúas, 3. Juan Echeverría, 8. Santiago Nicolich, 5. Lorenzo Surraco, 90. Manuel Ardao, 7. Rodrigo García, 30. Felipe Lombardo, 9. Juan Juan Nicola, 10. Federico Slinger, 11. Juan Pablo Costábile, 22. Tomás Inciarte, 24. Guillermo Storace, 13. Federico Favaro (C), 15. Santiago Del Cerro. Ingresaron: James McCubbin, Martín Espiga, Gerónimo Gutiérrez, Felipe Inciarte, Manuel Portela, Juan Carlos Canessa, Lucas Balparda y Sebastían Gómez Platero. Entrenador: Tomás Fonseca.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 2' penal de Federico Favaro (OC), 4' try de Tomás Inciarte convertido por Federico Favaro (OC), 6' try de Rodrigo Silva convertido por Tomás Bameule (CP), 12' penal de Federico Favaro (OC), 15' try convertido de Federico Favaro (OC), 26' try de Yamandú Arburúas convertido por Federico Favaro (OC), 40' try de Alejo Piazza (CP).

Resultado parcial: CARRASCO POLO 27-12 OLD CHRISTIANS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 7' try de Emiliano Faccenini convertido por Tomás Bameule (CP), 14' penal de Federico Favaro (OC), 29' try de Gerónimo Gutiérrez convertido por Santiago Del Cerro (OC), 40' try de Sebastían Gómez Platero (OC).