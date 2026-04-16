Día mundial de la voz: los síntomas que no debes ignorar y todo lo que tenés que saber

Lo que importa El 16 de abril, al celebrarse el Día Mundial de la Voz, se recuerda la importancia de cuidar nuestra voz y detectar a tiempo posibles problemas graves. Ronquera persistente, dolor al tragar, úlceras bucales que no cicatrizan y bultos en el cuello pueden ser señales de cáncer de cabeza y cuello. Consultar a tiempo es clave para salvar vidas, especialmente en un tipo de cáncer con alta mortalidad.

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Contexto En Uruguay, se diagnostican unos 500 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello al año, con una mortalidad a cinco años del 50%. Este tipo de cáncer afecta las vías aerodigestivas: la garganta, la boca, la lengua y las cuerdas vocales. El principal factor de riesgo es el consumo de alcohol y el tabaquismo, y en más del 70% de los casos, los pacientes buscan ayuda cuando la enfermedad ya está en etapas avanzadas. Esto resalta la importancia de consultar temprano y de no ignorar los síntomas.

El Día Mundial de la Voz fue establecido en 1999 en Brasil por el Dr. Nedio Steffen, quien descubrió que muchas personas naturalizaban la disfonía (cambio de la voz) y no acudían al médico. Desde entonces, la campaña se ha expandido a nivel mundial para promover la salud vocal.

Cómo sigue El cáncer de cabeza y cuello se detecta principalmente a través de los síntomas, ya que no existen exámenes masivos como en otros tipos de cáncer. Por eso, una ronquera persistente por más de tres semanas debe ser motivo de consulta médica. Cuando se detecta a tiempo, la tasa de curación es muy alta, sobre todo si se combina con cirugía láser transoral, un tratamiento mínimamente invasivo que permite una recuperación rápida y preserva la voz.