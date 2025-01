Diego Pérez encontró su lugar en el mundo, habló sobre la felicidad de la selección sub 20 y del motor de la selección

Diego Pérez, asistente técnico en la selección sub 20 de Uruguay

La selección de Uruguay debuta ante Chile este sábado a la hora 18 en el Sudamericano sub 20 y el asistente técnico del combinado, Diego "Ruso" Pérez , explicó cómo vive el debut, destacó la comodidad que siente trabajando con juveniles y valoró el amor por la camiseta y la felicidad que expresan todos los jugadores por defender a la celeste.

Consultado acerca de si l selección juvenil es el lugar en el mundo de Diego Pérez, dijo: "Desde que dejé de jugar siempre estuve con jóvenes y hoy me siento muy cómodo transmitiendo la experiencia en lo futbolístico, lo extraftbolístico y en las emociones que van a vivir en el día del debut ante Chile y durante el torneo. Se me hace fácil, me gusta mucho y es un momento muy lindo porque le das el último empujón para cerrar toda la preparación para ser jugadores profesionales".