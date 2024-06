"Tengo suerte de estar viva": la cantante Halsey habla sobre sus graves problemas de salud

Aunque esta joven de 29 años -que fue nominada al premio Grammy en dos ocasiones- no identificó las afecciones que padece, insinuó en una publicación de Instagram que le diagnosticaron lupus y leucemia .

Halsey compartió la actualización de salud al mismo tiempo que anunciaba el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y su principal sencillo, The End.

"Ahora, cada dos años, el médico dice que estoy enferma", canta en el disco.

La cantante y compositora, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es conocida por su canción Closer con The Chainsmokers y su álbum debut, Badlands, que obtuvo el disco de platino en Estados Unidos.

"Me dije a mí misma que me iba a dar dos años más para estar enferma", dice en el video publicado en Instagram.

"Cuando tenga 30 años, renaceré y no me voy a enfermar. Me veré supersexy y tendré mucha energía y podré rehacer mis 20 a los 30", agrega.

INSTAGRAM/@iamhalsey Halsey compartió una actualización sobre su salud en Instagram e incluyó videos en el hospital durante el tratamiento.

No es la primera vez que Halsey habla sobre su mala salud. "He estado enferma la mayor parte de mi vida adulta", aseguró hace dos años.

Por entonces reveló que su salud había empeorado durante el embarazo de su hijo, Ender, el año anterior.

En el pasado recibió tratamiento para afecciones como la endometriosis, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjögren y el síndrome de activación de los mastocitos.

Halsey insinuó ahora que también estaba recibiendo tratamiento para el lupus y la leucemia al arrobar a la Alianza para la Investigación del Lupus y a la Sociedad de Leucemia y Linfoma en su última publicación.

Uno de los videos compartidos por Halsey la muestra recibiendo tratamiento en un hospital y, en su nueva canción, canta sobre el "veneno" en su sangre y sobre el inicio del tratamiento.

Qué son la leucemia y el lupus

Existen varios tipos de leucemia, que es un tipo de cáncer que afecta los glóbulos blancos.

No se sabe qué causa la leucemia, pero puede hacer que los pacientes sean más susceptibles a las infecciones y se sientan agotados, de acuerdo al servicio de salud británico (NHS, por su sigla en inglés).

Por lo general, se trata con quimioterapia.

La otra afección que insinuó, el lupus, es complicada y poco conocida, según el NHS, que afirma que afecta a muchas partes diferentes del cuerpo y puede poner en peligro la vida.

La también cantante estadounidense Selena Gomez habló tiempo atrás sobre su diagnóstico de lupus para el que, según ella, necesitó un trasplante de riñón en 2017.

Getty Images "He estado enferma la mayor parte de mi vida adulta", aseguró Halsey hace dos años.

Hay algunos tipos de lupus que solo afectan la piel, pero el término se usa generalmente para describir una forma más grave de la afección: el lupus eritematoso sistémico (LES).

Esto afecta muchas partes del cuerpo como la piel, las articulaciones y los órganos internos.

Muchos pueden tener la enfermedad durante largo tiempo sin saberlo antes de sufrir un ataque repentino.

Los síntomas incluyen cansancio extremo, erupciones cutáneas (especialmente en la cara, las muñecas y las manos) y dolor e hinchazón de las articulaciones.

Incluso los casos leves pueden ser preocupantes y tener un gran impacto en la calidad de vida.

Sin embargo, los síntomas pueden ser similares a los de afecciones más comunes, por lo que a menudo es difícil diagnosticarlo.

Después de compartir su historia en internet el martes, los fanáticos mostraron su apoyo a Halsey.

Su publicación recibió más de un millón y medio de "me gusta" y atrajo miles de comentarios.

