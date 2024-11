Diego Forlán: el nuevo desafío en su debut como tenista profesional en el Uruguay Open, su objetivo, los nervios y alguna raqueta rota

Marcelo Filippini, Diego Pérez y Diego Forlán en el lanzamiento del Uruguay Open 2024 Marcelo Filippini, Diego Pérez y Diego Forlán en el lanzamiento del Uruguay Open 2024 Foto: Inés Guimaraes

“Jugar un torneo profesional es un privilegio y también hacerlo en el Carrasco Lawn Tennis, club en el que nací y donde sigo disfrutando el tenis hoy”, dijo Forlán en la conferencia de prensa realizada este martes en dicho complejo deportivo, hablando solo ante los medios, luego de que primero lo hicieran los organizadores del evento y autoridades.

“Es una disciplina que la jugué de muy chico y tuve la oportunidad de ver a Diego (Pérez) como al Chelo (Marcelo Filippini), y a Joselo (José Luis Damiani) como entrenador, y nos dieron muchísimas alegrías”, agregó, en referencia a los tres extenistas que estaban presentes en el evento. Pérez, de hecho, es el organizador del torneo y fue quien lo invitó.

“Va a ser totalmente diferente entrar a esa cancha número 10 donde juego bastante seguido, con tanta gente, muchos amigos, y gente conocida, en un deporte en el que juego, me divierto, pero no domino tanto como dominaba el fútbol. Pero son esos lindos desafíos que tiene la vida y que disfruto tener”, señaló.

Forlán aceptó la propuesta tras estar disputando torneos ITF, a nivel amateur, en la categoría +45, en los que quiere seguir participando en la medida que sus actividades y su vida familiar se lo permitan, según señaló.

Al ver avances en su juego, se animó a competir contra los profesionales.

“Empecé a entrenar, a jugar y he mejorado el nivel”, sostuvo.

“No me imaginé que lo iba a practicar tanto como hoy en día y cada vez le sumás cosas en los entrenamientos, en lo físico y en lo técnico. La idea es continuar y seguir sumando más uruguayos a nivel amateur en los ITF, que hay muy linda competencia y confraternidad. La idea es ir por esos lados”.

Con respecto a su preparación, quien en la previa de Sudáfrica 2010 hizo un entrenamiento especial para adaptarse a la Jabulani, la pelota que supo manejar mejor que nadie en ese mundial, dijo que para este torneo trata de hacerlo “de la mejor manera posible”.

“Tengo claro que no estoy a nivel de los jugadores profesionales. Primero, hay una diferencia de edad importante, por más que físicamente me encuentre bien, pero es otro deporte. Y en el dobles, tratar de esperar la ayuda del compañero, que te puede ayudar un poco, y uno tratar de estar lo más activo posible para pasarla bien y disfrutar”, comentó.

“Es un privilegio, un lujo”, dijo sobre su participación en el Uruguay Open.

“Es un regalo y no tengo que estar demostrándole nada a nadie, no dejo de ser un ex jugador de fútbol disfrutando de un deporte que lo hice de muy chico y obviamente que no soy un jugador profesional, lo tengo clarísimo y sea el resultado que sea no me va a cambiar lo que pienso y lo que quiero hacer”, agregó.

Forlán también sabe que sus rivales van a querer superarlo, algo que él también haría. “No va a ser nada sencillo. Los que vienen, vienen a ganar, es lógico. Yo lo hago siempre, al deporte que sea, y a nivel profesional mucho más. Así que a tratar de estar preparado para hacer las cosas lo mejor posible y poder disfrutar”.

El exdelantero negó que se esté preparando a puertas cerradas, si bien en su presentación se mencionó eso. “A puertas cerradas no. Hoy entrenamos a las 8 de la mañana, la gente me ve en el club… No tengo nada que esconder, entreno acá mucho más y en la otra sede de Solymar”.

Los referentes de Diego Forlán en el tenis

Al hablar de sus referentes en el tenis, Forlán nombró a históricos uruguayos. “Tengo muchos. El Chelo (Filippini), Diego (Pérez), Joselo (Damiani), Bebe Pérez… Son todos amigos. Me conocen a mí desde chico. Yo me crié acá y los vi a ellos entrenar y jugar”, dijo, destacando sus “partidos de Copa Davis que eran espectaculares”.

“También Pablo Cuevas, que ha marcado historia en el ATP”, agregó en referencia al salteño, quien días atrás anunció su retiro del tenis.

Con respecto a tenistas internacionales, señaló: “Soy zurdo y obviamente al ver a (Rafael) Nadal te sentís identificado, pero no porque tenga el mismo juego. Es un luchador”.

“Hay muchos. Cuando estaba haciendo pretemporada en Independiente, estaba Wimbledon y en ese momento miraba a Goran Ivanisevic, siendo zurdo también, jugando la final con Patrick Rafter, y cada vez que tenía una pausa en el entrenamiento me metía a la habitación a ver cómo iban los puntos”, recordó. “Boris Becker me gustaba también”

“Hoy en día, a los tres grandes, a Djokovic, Rafa y Federer, los seguía mucho. Y han aparecido otros como Sinner que se disfrutan mucho de ver”, agregó.

Los nervios del debut y la raqueta rota

Forlán reconoció que algunos futbolistas lo llamaron a raíz de su incursión en el tenis. Uno de ellos fue el brasileño Kaká, quien también juega. Además, el representante de Ronaldo se contactó para invitarlo a un torneo benéfico.

También contó que hasta los 15 años practicaba ambos deportes, fútbol y tenis. “Entrenaba mucho más tenis que fútbol, pero los fines de semana me quedaba a jugar los partidos de fútbol. Si tenía que elegir, elegía el fútbol, siempre la elección fue el fútbol por encima del tenis”.

“No me hubiera imaginado nunca haber jugado la exhibición de 2017 y 2018, y hoy en día tener la posibilidad de jugar en dobles a nivel profesional, ni cerca”, agregó.

Para el exdelantero, que desde que colgó los botines también ha sido entrenador y que actualmente administra al equipo de fútbol DFC SAD de la Primera amateur, siempre es un orgullo representar a Uruguay y le gustaría hacerlo con el tenis.

“A nivel mundial la gente me conoce y donde voy me relacionan como uruguayo que soy, y para mí es un orgullo representar a Uruguay”, señaló. “Con Alberto Brause, que jugó Copa Davis, tenemos ganas de jugar el Sudamericano ITF juntos y podríamos representar a Uruguay, y también ver si hay posibilidades del Mundial ITF en Turquía".

Pese a su experiencia en la elite del fútbol, Forlán reconoció que tendrá nervios cuando llegue su debut en dobles. “Van a existir nervios cuando vaya llegando el día. Por ahora, los sé manejar. Hasta que no llegué el día trato de estar lo más tranquilo posible, después, en el día, ya viene la ansiedad”, comentó.

Consultado por Referí sobre si alguna vez había rotó una raqueta de bronca o tras una mala pelota, reconoció que lo ha hecho. “No se tiene que decir, pero sí”, admitió. Además, señaló que manejará la presión “de la mejor manera posible”.

“Ya estoy dentro del baile y tengo que aguantar e ir por ese desafío”, agregó Forlán, el tenista.

El penal en Quito y el que le pateó a Chiquito Romero en la Copa América

El fútbol no pudo quedar afuera de la conferencia de prensa de Diego Forlán y en una de las preguntas le consultaron si el penal que había pateado a Ecuador en Quito por las Eliminatorias 2010 se comparaba con levantar cinco match points de tenis.

“Es difícil”, respondió. “Hoy en día ese penal no lo patearía. Con el día después, de todo lo que se formó, lo que vivimos, se dio lo de Sudáfrica, campeones de América, el proceso Tabárez, tantas cosa encima, que esa pelota pesaría toneladas”, dijo.

“He pateado penales que no quería patearlos, no tengo problema de decirlo”, admitió Forlán. “Pero era el referente, el equipo y el técnico decían, 'Diego, sos vos’. He pateado penales con poca confianza y los he hecho, y he pateado con mucha confianza y he errado”, agregó.

Volviendo a aquel penal ante Ecuador en Quito, en el que Uruguay se jugaba sus chances en las Eliminatorias, reconoció que, de todas formas, él volvería a patearlo. “No se lo daba a nadie, Lo pateaba yo. Si el penal me lo daba el técnico, lo pateaba, por más que no tuviera la confianza o miedo, que es normal, somos todos humanos y lo podemos sentir en ese momento”.

1622834246396.webp Diego Forlán con la Copa América de 2011 Martín Cerchiari

Luego, recordó con lujo de detalles el penal que le pateo a Sergio “Chiquito” Romero, el actual golero de Boca Juniors, en la definición de la Copa América 2011 de Argentina.

“Te digo uno que lo hice, pero sabía que por muchas cosas que se jugaban en el entorno, que fue en la Copa América de 2011 en el partido que le ganamos a Argentina. Messi patea el primer penal y yo sabía que iba a dar el primer paso, y nadie sabía quién pateaba, y cuando doy el paso, el estadio se me cayó arriba”, señaló.

“Y para peor de eso, el tema era que Romero era grande. Y en el banco de suplentes (argentino) tenía muchos amigos que jugaban conmigo y todos sabían que yo cruzaba más los penales que lo que los tiraba para el otro lado. Iba a patear un penal con todas las dudas que se te podían ocurrir. ¡Todas! Hasta el momento que puse la pelota en el punto penal, me fui hacia atrás y caminé, no sabía a dónde iba a patear el penal”, agregó.

Pero luego, vio una opción de remate. “En ese momento no me preguntes qué pasó, cuando estaba agachando la cabeza y voy patear el penal, estaba Romero, que es bastante grande, y tenía, para mí, una mala costumbre, que se ve que nadie se la había dicho, que en vez de quedarse parado y estirarse y hacerse grande, para que el arco se le quede chico al delantero, el se agachó. Y se quedó bien agachadito, agazapado, y dije ‘ahora es el momento mío y dije va al medio’. Fue al medio y gol. Porque si no al medio no lo hubiera visto, si veo al arco y veo la cabeza de él que casi pega en el palo, al medio no lo voy a tirar. Hasta ese momento que di los tres pasos hacia atrás y miré el arco y lo vi, recién ahí como que se me abrió el arco y dije ahora es un arco de 11 con un arquero chiquito y antes era un arco de baby con arquero de 11”, señaló Forlán, al terminar la conferencia en medio de aplausos.