La polaca Iga Swiatek revalidó su reinado en Roland Garros con un cuarto título

Con sus cuatro títulos ya solo tiene por delante en el palmarés del torneo en la 'era Open' (desde 1968) a su admirado Rafa Nadal con un récord de 14, Chris Evert (7), Steffi Graf (6) y Bjorn Börg (6).

La reina actual de la tierra batida nació en Varsovia. Eso es lo que dejó claro esta temporada Swiatek, que logró encadenar los títulos en Madrid, Roma y Roland Garros, las tres principales citas en esa superficie, algo que no conseguía ninguna jugadora desde Serena Williams en 2013.

Su coronación ha sido la crónica de un título tan cómodo como previsible, frente a una Paolini que ha sido la gran revelación del torneo, pero que no tuvo opción en el partido.

Italy's Jasmine Paolini poses with her trophy after she lost against Poland's Iga Swiatek at the end of their women's singles final match on Court Philippe-Chatrier on day fourteen of the French Open tennis tournament at the Roland Garros Complex in Paris

Jasmine Paolini

Foto: AFP