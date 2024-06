¿Qué dijo Novak Djokovic tras su operación en la rodilla a 50 días de los Juegos Olímpicos 2024?

"Estas últimas semanas, he tenido una pequeña molestia en la rodilla derecha, nada que ver con una lesión preocupante. He jugado torneos así y no ha pasado nada hasta hoy. Pero en el tercer juego del segundo set, me resbalé y eso afectó mi rodilla", detalló Djokovic en rueda de prensa tras el partido.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Novak Djokovic?

Un día después se confirmó el peor escenario: en un escueto comunicado, la organización del torneo informó de la "lesión en el menisco medial de la rodilla derecha", detectada el martes "tras un escáner", obliga al vigente campeón a retirarse, antes de su partido de cuartos de final programado contra el noruego Casper Ruud (N.7) el miércoles.

Su baja le costará perder el lunes el número 1 mundial en favor del italiano Jannik Sinner, semifinalista y que se enfrenta el viernes a Carlos Alcaraz.