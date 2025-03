Tras ampliación de su ronda de inversión, fintech argentina levantó un total de US$ 366 millones

Ualá, la empresa argentina de tecnología financiera, anunció que amplió su ronda de inversión Serie E (una forma de acceder a capital que se da en startups en etapas avanzadas). A partir de esto, la empresa levantó US$ 66 millones adicionales a la serie original, que había sido de US$ 300 millones, alcanzando un total de US$ 366 millones. Esta cifra hace que la ronda se posicione como una de las mayores de la región en los últimos años; según la compañía la primera parte representó la mayor inversión privada en América Latina desde 2022.