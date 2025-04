Anuncios arancelarios de Trump, al menos por ahora, no hacen mella en el mercado ganadero

Mientras en el escenario financiero mundial todo es turbulencia , gracias a Donald Trump , en el mercado ganadero local se consolida la estabilidad de precios , sostenida por una oferta moderada, pasto en abundancia y precios de exportación de la carne vacuna que rondan los US$ 5.000 por tonelada .

“En un mercado fuerte como en el que estamos actualmente no tiene tanta incidencia”, comentó Diego Arrospide, de Escritorio Arrospide.

Novillos, vacas y vaquillonas

El novillo de punta cotiza en el eje de US$ 4,60 por kilo, con algún centavo arriba por ganados especiales y de carcasas bien completas.

La vaca gorda se negocia en el eje de US$ 4,25 el kilo.

La vaquillona sigue muy activa y firme. La demanda del abasto es sostenida, con un piso de precios que se lo dan los corrales en US$ 4,40 a US$ 4,45 el kilo.

“Eso obliga al abasto a estar con precios de punta para poder hacerse de los ganados”, señaló.

Las entradas están en torno a una semana y 10 días, con “menor presión de la demanda porque están un poquito más comprados”, dijo Arrospide.

Acompaña la agricultura, con las cosechas a la vuelta de la esquina y “expectativas muy buenas más allá de los precios que no conforman”, sostuvo el operador.

“Todo parece indicar que la falta de precio se va a compensar con rendimiento. Creo que este año se va a potenciar aún más esa sinergia de agricultura y ganadería, por el lado de pasar los granos a carne que las relaciones de precios son muy buenas”, remarcó.

WhatsApp Image 2025-04-04 at 16.02.24 (2).jpeg

La faena cerca de 50 mil reses

El dato de faena pasado fue el más alto en seis semanas, con 47.150 vacunos y en el acumulado anual, casi cerrado marzo, la faena supera en 2% a la del año pasado.

En el mercado internacional hay mucha expectativa por el impacto de los anuncios de Donald Trump y la respuesta de China.

En lo inmediato, la carne vacuna sostiene los buenos valores, con destaque de Europa y EEUU.

La semana pasada el precio de exportación promedio fue de US$ 4.985 por tonelada y en los últimos 30 días de US$ 4.749.

WhatsApp Image 2025-04-04 at 16.02.24(1).jpeg

Mercado de ovinos

En el mercado de ovinos la oferta es mínima.

Si bien la demanda está concentrada en dos industrias, la colocación sigue siendo fluida y lo que aparece se vende de forma corriente. Los negocios se concretan sobre US$ 4,31 para el cordero, US$ 3,61 para capones y US$ 3,52 para ovejas.

La faena de lanares fue la más alta de las últimas cuatro semanas con 13.955 cabezas, procesadas casi es su totalidad entre Frigorífico San Jacinto y Las Piedras.

El precio semanal de exportación para carne ovina fue de US$ 4.406 por tonelada, de US$ 4.856 en los últimos 30 días móviles, y en el acumulado de 2025 se sitúa en US$ 5.113, un salto interanual de 35,6%.

WhatsApp Image 2025-04-04 at 16.02.24 (3).jpeg

Mercado tonificado para la reposición

El mercado de reposición sigue muy fluido y firme, marcado por un volumen importante de oferta de terneros ya en plena zafra.

En los últimos días hubo “un movimiento muy importante con gente que quería cargar los ganados antes del periodo de vacunación y eso le metió un poquito de presión al mercado. Eso fue lo que vimos, bajar un escaloncito en cuanto a los valores, que siguen siendo excepcionales”, comentó Arrospide.

Los corrales se muestran muy activos, así como la exportación en pie, tanto para ternero entero, vaquillona preñada y novillo, aunque con un techo de precios.

“Todo esto está enmarcado en una situación forrajera excepcional que también es lo que le da las características al mercado y lo que sostiene este muy buen momento del sector ganadero”, sostuvo el operador. Las últimas lluvias permitieron consolidar la siembra de verdeos, pasturas y praderas. “Eso también asegura la base forrajera para el invierno. Seguimos en condiciones óptimas en cuanto a niveles productivos”, subrayó.

En el remate de Lote 21 esta semana hubo colocación casi total de los teneros, con un promedio de US$ 3,12 por kilo, 2% arriba del remate anterior.

El promedio al bulto fue de US$ 562. Los terneros livianos, de menos de 140 kilos, subieron 5,2% a US$ 3,65 por kilo.

En Lote no operó la exportación en pie, que maneja valores por debajo de los que invernadores y los corrales han estado dispuestos a pagar, comentó Federico Rodríguez, director de Escritorio Federico Rodríguez, integrante de Lote 21.

“Venimos como en una primavera de nueve meses”, remarcó sobre las condiciones productivas.