Cierre semanal del mercado lanero con destacada venta de lana súperfina en Uruguay

Luego de tres semanas de subas al acercarse el final de la zafra 2023/24, y con bajos volúmenes de oferta, el Índice de Mercados del Este (IME) bajó esta semana 0,6% y cerró en US$ 7,73 por kilo base limpia, US$ 0,5 por debajo de la semana anterior.

Uruguay exportó más lanas y menos carne ovina, con negocios que reportaron casi US$ 100 millones

Los lotes de lanas Cruza y Corriedale impidieron que la baja fuera mayor, con correcciones al alza de 1,3% a 1,8%. Se destacaron las de 28 micras que subieron de US$ 2,56 a US$ 2,60 por kilo base limpia.

A falta de una semana para cerrar la zafra actual las lanas de 28 micras aumentaron 27% en Australia, la categoría de mejor desempeño esta temporada. En contraste, las lanas de 16,5 micras están cerrando el año con precios 9% inferiores a los de hace un año.

En esta zafra el promedio general del IME ha sido de US$ 7,55, un valor 14% inferior al de la temporada 2022/23. En las últimas semanas las referencias se han acercado hasta una brecha de apenas 4%.

Lana IME 21 06.jpg Mercado lanero. Blasina y Asociados

Operativa local: destacada venta de lana del CRILU

En la última semana el Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (Crilu), informó la venta mediante licitación de 10.288 kilos de lana Merino de 15,7 micras acondicionada con grifa verde y certificación RWS a un precio US$ 7,93 por kilo vellón. El comprador fue Estancias Puppo

Fabio Montossi, investigador de INIA y vicepresidente de Crilu, destacó la importancia de haber colocado esta lana de 15,7 micras a ese valor “en un momento en que el mercado está pesado”. Confirma que “a pesar de las bajas y las subas” del mercado es un producto que “tiene destino, se puede vender, y es un buen ingreso que para ponerlo en contexto cada tres ovejas a 3,5 kilos te está pagando una renta ganadera”.

Además, dijo en Tiempo de Cambio de Radio Rural, los recursos de esa venta –unos US$ 80 mil- “se invierten en el propio consorcio y se reinvierten en investigación y desarrollo” siendo “muy importantes para fortalecer investigaciones ambientales y genómicas, en la eficiencia de emisiones de metano”.

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) reportó también negocios por lotes Merino en el eje de 20 micras acondicionados con grifa por US$ 4,5 por kilo vellón, lanas que hace un año se comercializaban a entre US$ 5,50 y US$ 6 por kilo.

Por lotes Cruza y Corriedale en el entorno de 26 micras se concretaron negocios a US$ 1,20 y US$ 1,15 por kilo base sucia.

Se destaca por su volumen la venta de un lote Corriedale de 90.000 kilos de 27,6 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS a US$ 1 por kilo vellón.