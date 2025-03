Con plena firmeza, se estabilizan los valores en el mercado ganadero para los vacunos gordos y la reposición

Las demás categorías siguen demandadas y aparece un poquito más de oferta. Algo esperable ante los buenos valores y con “ganados que se van completando”, comentó Carlos de Freitas, director del escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales.

Alguna planta estiró las entradas de una semana a 10 días máximo, pero sigue la agilidad.

“Parecería lógico que el ganado tendiera a estabilizarse un poco”, apuntó. El destaque lo llevan los lotes especiales de punta, muy buenos. “Esos ganados esta semana tuvieron un empujoncito para arriba”, dijo el operador.

Se faena a buen ritmo

La faena viene a buen ritmo, en la última semana con 45.883 vacunos. En lo que va de marzo se llevan industrializadas 130.660 cabezas, 3,9% menos que el año anterior, pero en el acumulado del año se sitúa 1% arriba.

Sobre finales de abril comienza a salir ganado de corral para la ventana de cuota de mayo. “Desde febrero hay muchísimo ganado encerrado, que no es normal, esos ganados en mayo y junio van a estar en el mercado y yo creo que la industria apunta a sujetar un poco la cosa por ahí”, consideró de Freitas.

El precio de la carne vacuna

En lo que va del año el precio de exportación de carne vacuna subió casi 17%. Una fuente industrial consideró que, si bien sigue la firmeza en los mercados externos, no estarían convalidando los actuales valores que se pagan por el ganado.

En la última semana la tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 4.729 y en los últimos 30 días móviles US$ 4.756, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En ovinos hay poca oferta y lo que se ofrece se va colocando de forma fluida. Los valores para cordero rondan los US$ 4,31, los capones US$ 3,62 y las ovejas US$ 3,53. Se ha cerrado un poco el abanico de colocación sin Somicar ni Bamidal operando, pero la demanda sigue. Como desde principios de mes, la faena se concentró en frigorífico San Jacinto y Las Piedras. Entre ambos sumaron el 97% de las 11.299 cabezas faenadas en la última semana. Un crecimiento semanal de 12%, que no fue suficiente para alcanzar el volumen registrado en estas fechas el año pasado.

Mientras, el precio de exportación sigue siendo muy destacado. En los últimos 30 días la tonelada de carne ovina exportada se situó en US$ 4.830 y en lo que va del año toca los US$ 5.131, trepando 35% frente a un año atrás.

Reposición sigue firme y estable en el furor de la zafra de terneros

En el remate de Plaza Rural de esta semana los volúmenes de colocación y los valores fueron destacados. Si bien hubo algún ajuste de precios al kilo puede tener que ver con la presencia de terneradas más pesadas, consideró de Freitas.

“Hay demanda y se coloca. A nivel particular también hay pedido de terneros. La exportación sigue a un ritmo parejo, estable en los valores. Y los invernadores buscando terneros, ya que el novillo está escaso y los corrales han barrido en los tres meses anteriores con los novillos que hay en la vuelta”, comentó.

La vaca de invernada hizo un promedio de US$ 820 en Plaza Rural y la vaca preñada US$ 817. “Eso marca también la intención del productor de volcarse a los negocios cortos un poco para cosechar este pasto antes del invierno. No es normal que una vaca de invernada valga igual o más que una vaca preñada”.

De Freitas no ve “grandes cambios en lo inmediato, el clima va a jugar un papel importante, por ahora va muy bien” y la cría capitaliza la necesidad de aprovechar la abundante comida.

En Pantalla Uruguay los teneros en general hicieron US$ 3, levemente abajo del remate anterior. La vaca de invernada promedió US$ 783. Juan Martín Fratti, de Escritorio Campo Abierto, destacó a recriadores e invernadores pagando buenos valores. “Los promedios muy buenos, muy interesantes”. “Buena puja, buena demanda, el mercado con un poco más de cautela pero sigue firme”, subrayó.

Cierra una semana de firmeza y estabilidad tanto para la reposición como el gordo, con el clima como factor clave y una oferta forrajera que permite, por un lado, sacar ganados con buenos kilajes, y por otro, que el productor no tenga apuro en vender.

