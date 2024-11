Cosecha de cebada camino a un récord de producción, aunque con calidad dispar en los granos

La cosecha de cebada sucede como parte relevante de una campaña de cultivos de invierno en la que tienen también su protagonismo el trigo y la colza, básicamente.

WhatsApp Image 2024-11-21 at 20.18.35.jpeg

Los primeros resultados muestran buena productividad y calidades dispares, con resultados que varían por zonas, por fechas de siembra y por variedades de semillas, pero también con disparidad entre chacras cercanas.

En las variedades europeas hay más problemas de tamaño de grano, lo mismo que en las siembras tempranas a las que les llegó tarde la lluvia para el llenado de grano.

En el norte del país y en las variedades nacionales el problema más común es de nivel de proteína.

El rechazo por calibre o nivel de proteína se encontraba esta semana entre 27% en Maltería Oriental y 22% en Maltería Uruguay, cuando queda entre 50% y 60% del área por levantar, pero que al estar en el sur se espera tenga mejor calidad por las características climáticas de este año.

El rechazo ha ido bajando y para el final de la cosecha esperan que se ubique entre 17% y 20%, seis o siete puntos porcentuales menos que en la campaña pasada.

1684258728408.webp Cosecha de cebada. Juan Samuelle

Rendimientos en los cultivos

Aunque el promedio nacional de productividad estará debajo de la campaña 2023/24, que marcó un techo histórico de 4.971 kilos por hectárea, se estima que el volumen sería el mayor que se ha producido por el crecimiento de 15% a 20% en la superficie. El rendimiento agrícola proyectado es de entre 4.400 y 4.500 kilos por hectárea.

“Puede ser récord, porque el área ha sido muy grande”, según Juan Manuel González, gerente agronómico de Ambev (Maltería Uruguay), que sembró 129 mil hectáreas, 15 mil más que el año pasado. Maltería Oriental reporta algo más de 100 mil hectáreas cultivadas.

El recibo sería superior al del año pasado, que estuvo en 2.800 kilos por hectárea. En Maltería Uruguay y Maltería Oriental lo estiman entre 3.850 y 3.200 kilos para este año. El récord de productividad maltera es de 4.100 kg/ha en 2020.

WhatsApp Image 2024-11-21 at 20.17.44.jpeg

Excedente para exportación

La cosecha de este año sería más que suficiente para la producción de las dos malterías y para generar un excedente de unas 50 mil toneladas para exportación, equivalentes a dos barcos, uno de cada industria.

Se mantendría el volumen de exportación de malta en las 400 mil toneladas anuales de los últimos tres años.

El total la producción bruta sería de unas 900 mil toneladas para malterías y unas 300 mil que tienen destino forrajero ya sea en el mercado interno o en la exportación. Esto se compone por aproximadamente una mitad, entre 130 mil y 180 mil toneladas que no llegan a malteo y otras 145 mil toneladas en 32 mil hectáreas sembradas con el objetivo directo forrajero.

WhatsApp Image 2024-11-21 at 20.17.44 (1).jpeg

Para la cebada que no alcance los parámetros para malteo el mercado para cebada forrajera tiene buena demanda desde los corrales, tambos e industrias de insumos, así como para la exportación.

Entre las exportaciones de malta, de cebada cervecera y de forrajera la cosecha dejará unos US$ 400 millones en divisas.

Este año hay una brecha estrecha entre el precio de cebada maltera, que acaba de recuperar los US$ 200 por la suba del trigo en Chicago, y el de la forrajera, que se sitúa entre US$ 160 y US$ 170 por tonelada en el mercado local, unos US$ 70 menos que el precio actual del maíz importado para forraje.

La referencia por cebada forrajera tiene descuentos posteriores por prelimpieza y el flete a puerto para exportación puede reducir sensiblemente los márgenes.

“Hay mucho productor embolsando para él y vendiendo a los feedlot, es más atractivo el negocio para corral que para exportación”, apuntó Mauricio Karlen, director de TGL.

Gastón Silva, empresario del sector ganadero que acopia ganado para la exportación en pie explicó que ya la está usando, aunque todavía hay poca oferta de forrajera que se espera que crezca la próxima semana: “mezclando cebada con maíz la ecuación cierra muy bien”.

WhatsApp Image 2024-11-21 at 20.17.44 (3).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-21 at 20.17.44 (2).jpeg

Calidad va mejorando

Maltería Oriental alcanza este fin de semana el 40% del área cosechada y tiene una expectativa de levantar 290.000 toneladas para cubrir sus necesidades de malteo y unas 25 mil adicionales para algún negocio de exportación.

“Sería un buen número 320 mil toneladas”, dijo Bruno Maneiro, gerente agronómico de MOSA, “previamente habíamos calculado 350 mil toneladas pensando en un rendimiento de 3.500 kilos de calidad de malteo sobre algo más de 100 mil hectáreas sembradas”.

En las primeras semanas de cosecha hay chacras de muy buena productividad de 4.800 kilos y otras sobre 2.300 kilos.

Los porcentajes de rechazo fueron más altos al principio, sobre 40% en la primera semana y luego bajaron a 14% de rechazo en días de 600 viajes de camión. En la última semana subieron a 25% o 26% por temas de humedad.

En las chacras por convenio con Maltería Uruguay, que sobre el fin de semana estarán por encima del 50% de avance de cosecha “el porcentaje de aceptación es de 79% y viene mejorando”, dijo Manuel González en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

En los últimos días el recibo aumentó al 88% en las chacras del centro sur del país.

Los problemas de tamaño de grano en esta zona del país están segmentados por fecha de siembra entre el 5 y el 24 de mayo por problemas de llenado de grano. Desde esa fecha en adelante la calidad mejora notoriamente y lo seguirá haciendo porque el volumen mayor de siembra se concentra en junio.

En el norte del país, después de dos años de muy buena calidad el rechazo en esta zafra está sobre 17%, “seis o siete puntos más que el año pasado” indicó el gerente agronómico de Ambev.

La expectativa es de cerrar la campaña “con buenos volúmenes” apuntó González, luego de un comienzo de cosecha incierto, con expectativa y con ansiedad”.

Muchos productores se quejan de las restricciones de calidad que se manejan en la industria, pero en cualquier caso la cebada se consolida como una opción firme de cultivos de invierno, las industrias han ido ampliando su capacidad de malteo y las exportaciones tanto en grano como en malta serán un factor de crecimiento para la economía uruguaya en 2025.

fgr_12.jpg Luis Lacalle Pou, presidente de la República, en el acto inaugural de la cosecha de la cebada de 2024. Presidencia de la República

Lacalle Pou en la inauguración oficial

La zafra 2024/25 será recordada como la primera que tuvo un lanzamiento de cosecha, que se realizó en Ombúes de Lavalle (Colonia), declarada este año como Capital Nacional de la Cebada.

Alfredo Talmón, presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Ombués de Lavalle, fue uno de los anfitriones del lanzamiento al que asistió el presidente Luis Lacalle Pou.

“Conseguir que en el Parlamento se vote que Ombúes de Lavalle sea capital de la cebada es porque hay una historia muy rica atrás, de plantación de cebada, de negocios”, dijo Talmón, empresario del sector transporte.

“A los productores que les he ido a cargar tienen rindes de hasta 6.800 kilos por hectárea y no baja ninguno de 4.500 kilos, eso es muy importante”, afirmó.