Cufma con la mira en Alemania y a la espera del gobierno por un nuevo paso hacia una equidad en el mercado

Somos empresas pequeñas y medianas, muy familiares, en algunos casos trabajan los dueños y dos empleados y otras tienen 50 trabajadores. En todos los casos tienen un impacto muy importante en sus comunidades. Pongo de ejemplo el caso que más conozco, el de la empresa que integro, Mary SRL, que está en Santa Catalina (Soriano), una localidad de 800 habitantes en la que generamos 50 empleos, son 50 familias que dependen de la empresa, el derrame directo es en el 25% de la gente que vive en Santa Catalina, pero además todas somos empresas que incidimos en otros ámbitos, en los servicios, en los comercios por ejemplo.

DSC_0100.JPG Gustavo Aberastegui, presidente de Cufma y codirector de Mary SRL. Juan Samuelle

El primer paso: arancel cero

Cumplieron 10 años, ¿qué logro destacaría de los alcanzados?

Hay varias cosas importantes. Sin duda, una muy trascendente, un antes y un después diría, es que somos empresas que tras mucho esfuerzo hoy contamos con una ley de fomento al desarrollo del sector, podemos importar la materia prima para los procesos industriales, para fabricar maquinaria y herramientas, también podemos traer piezas, partes o kits, sin abonar aranceles, tasas consulares, recargos adicionales, que antes se debían pagar y que nos dejaba en clara desventaja con los importadores de maquinaria e implementos agrícolas. Hasta ahí teníamos un sector de protección negativa. Hoy también podemos importar kits y repuestos, pero solo para máquinas fabricadas por la empresa debidamente inscripta ante el organismo competente. Ese beneficio entró en vigencia luego de la puesta en funcionamiento de la ley, abarca también el servicio posventa y exclusivamente para esas máquinas fabricadas desde que está aprobada y reglamentada esa ley.

¿Con eso les alcanza para ser competitivos?

No, no alcanza. Fue un enorme logro el haber dejado de pagar ese arancel, fue algo injusto que duró demasiado diría, pero igual seguimos en desventaja. Esa ley solo permite que estemos en igualdad de condiciones desde lo arancelario. Uruguay permite ingresar maquinaria e implementos agrícolas nuevos y usados desde hace decenas de años, sin pagar ningún tipo de aranceles, tasas, IVA, recargos, etcétera. Lo hemos hablado con el gobierno, nos han escuchado, es verdad, pero no han existido soluciones. Pese a esa equidad que se logró en no pagar un arancel, es una realidad que el costo que nosotros tenemos al fabricar algo es muy alto comparado con el costo de traer lo mismo ya terminado y eso no es justo. No nos oponemos a que se importe, sí reclamamos un escenario en el que no quedemos en desventaja. Por poner un ejemplo, una tolva, un mixer, una pala o una zorra que vienen del exterior deberían tener al ir al mercado un precio que no sea como ahora muy por debajo de la tolva, el mixer, la pala o la zorra que con tanto esfuerzo fabricamos acá, en un país donde es muy caro producir, por muchos factores, entre otros el costo de la mano de obra. No es justo que tengamos que competir con productos fabricados en países donde el acero es subsidiado y donde las empresas no pagan la energía eléctrica, países desde donde se traen maquinarias y herramientas a Uruguay. Lo que buscamos, en definitiva, es un complemento a aquella ley que fue un primer gran paso, pero que ahora precisa otro.

"Duradero, fácil de utilizar, versátil"

Son empresas que abastecen con sus soluciones tecnológicas al mercado interno, pero muchas ya exportan.

Lo que producimos tiene como principal mercado el interno, pero nos llena de orgullo decir que estamos exportando a todos los países de Sudamérica, a varios de América Central e incluso a Oceanía. Lo que los socios de Cufma diseñan y fabrican es tecnología de primera, se han ganado premios incluso compitiendo con grandes empresas argentinas y brasileñas. Quiero aclarar que si exportamos no es porque seamos competitivos en el precio, exportamos porque lo que fabricamos es duradero, fácil de utilizar para el operario, versátil… son buenas herramientas, buenas máquinas, muy probadas y tenemos un servicio posventa muy elogiado. Por eso nos elijen, aunque de pronto el precio no sea el mejor para ellos.

También han participado en ferias tecnológicas donde se presentan innovaciones, en Europa y en la región.

Sí, hemos ido a Italia, ya estuvimos varias veces cómo cámara en la Agritechnica de Alemania y este año vamos a tener una primera experiencia en otra exposición que se hace también en Alemania, que es la EuroTier 2024. Es una experiencia que volvemos a encarar junto con la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana (AHK) y vamos a integrar la delegación empresarios y productores. La EuroTier es una feria líder en su segmento, distinta a la Agritechnica, con mucho foco en el tema animales y en el tema bienestar que es algo que nosotros, como los productores, debemos considerar porque en definitiva lo que fabricamos en una enorme parte se vincula con la producción animal. Por eso es muy importante estar en la EuroTier. Seguramente, como en instancias anteriores, vamos a volver con aprendizajes que nos van a permitir seguir evolucionando en lo que hacemos. Un detalle importante es que así como durante la Agritechnica visitamos complejos industriales, acá vamos a visitar un tambo modelo.

WhatsApp Image 2024-10-15 at 17.57.57.jpeg Agritechnica 2023: integrantes de Cufma, de la AHK y de la ARS. Juan Samuelle.

¿Cómo se ha vinculado Cufma con otros actores del sector de los agronegocios y de otros ámbitos?

Es política nuestra, en una gestión que hacemos todos pero impulsa mucho Cecilia Casulo, nuestra directora ejecutiva, ser una cámara abierta, muy vinculada. Cecilia fundó la cámara de la mano de varios de nosotros que hoy estamos en la comisión directiva, juntos hemos logrado desarrollarnos y formarnos como líderes empresariales. Cufma tiene dos ejes de acción principales, el primero es trabajar en la búsqueda de herramientas de desarrollo sectorial, y el segundo es consolidar y colaborar con el desarrollo del comercio interno para seguir creciendo a través de la exportación. Al ser una cámara abierta y muy vinculada hemos logrado hacernos conocer estratégicamente tanto con actores sociales como políticos. Hemos participado en la Expo Rural Prado, en la Expoactiva Nacional, en la Expo Melilla, por ejemplo. Como dije, en ferias internacionales en el exterior. Hemos organizado rondas de negocios y participado en rondas que otros organizaron. Tenemos acuerdos institucionales con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), como ya dije con la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana (AHK) y con el Banco de la República (BROU), con el banco Itaú y con Prolesa, todo eso es de mucho orgullo para nosotros. En materia de entidades financieras, cada empresa tiene además sus acuerdos con la banca privada, pero la cámara está abierta a tenerlos como entidad que es.

0029025773.webp Una de las actividades que Cufma ha promovido son las rondas de negocios, por ejemplo en la Expoactiva Nacional de los 125 años de la ARS. Juan Samuelle

¿Alguna vinculación nueva o proyectada sin ser las señaladas?

Sí, me parece muy importante destacar el acuerdo que hemos logrado recientemente con Prolesa y Proleco, un nuevo convenio por el cual todos los productores de leche pueden acceder a lo que los socios de Cufma aportan abonando lo que corresponde con los beneficios que los tamberos tienen por trabajar con Prolesa y Proleco, a la vez que las empresas cobramos la maquinaria o la herramienta, los repuestos también, al contado.

1713059533323.webp Cufma: reconocimiento en la Expo Rura Melilla 2024 a la ingeniera química Susana Pecoy, Directora Nacional de Industrias. Juan Samuelle

"Nadie baja los brazos"

Finalmente, ¿cómo está viendo al sector agroindustrial en el que ustedes están involucrados?

Quiero ser sincero en esto: estamos pasando por una coyuntura de mercados complicada, hablo de precios, hablo de demanda, por lo tanto el productor está con incertidumbre y nosotros que trabajamos con los productores, que dependemos de ellos, también. Hay, creo, algo extra de incertidumbre que tiene que ver con el tema electoral, siempre pasa eso en un año electoral. El mercado está más calmo con relación a cómo se comportaban las ventas el año pasado. Es un año complicado, todas las empresas vamos a cerrar ventas anuales por debajo de lo del año pasado. Igual acá nadie baja los brazos y estamos todos buscando de qué modo ser eficientes en los costos y precios para seguir no solo vendiendo, sino dando un servicio posventa que es algo que también nos da un diferencial.