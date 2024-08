El ajuste de precios no prosperó y el mercado se afirma

En un mercado con muy escasa oferta de ganado gordo la presión bajista sobre los precios que suele darse durante la ventana de cuota 481 -que privilegia la faena de ganados de corral- esta vez no tuvo efecto.

Prácticamente no salen ganados especiales al mercado. Aunque hubo un intento de la industria de poner paños fríos a la escalada de precios con menores referencias de compra, los productores se resistieron a la baja.

En los últimos días, incluso, se han afianzado los valores en las categorías de punta. El novillo especial de carcasa pesada alcanza los US$ 4 por kilo en cuarta balanza, un precio que sigue despegado en la región, más de 25% por encima de los precios de Brasil y 20% arriba de Paraguay. Hay equipos de faena kosher operando en algunas plantas, lo que incide al alza en la valorización de los ganados especiales.

En el caso de la vaca, con un rango de precios más amplio, los negocios se concretan entre US$ 3,60 y US$ 3,70 y algún centavo más por lotes bien terminados. Las cargas son ágiles, en el entorno de una semana y en las plantas que faenan ganados de corral de 10 a 12 días.

La demanda de ganado para el abasto mantiene la firmeza, con precios para la vaquillona especial que se acerca al novillo, en el eje de US$ 3,90 por kilo.

"El mercado del gordo sigue estable y firme, con agilidad en todas las categorías", comentó Diego Arropide, del escritorio Arrospide, de Florida.

Una firmeza que logró sobreponerse a tres semanas consecutivas con faenas por debajo de las 35.000 cabezas y que en la última semana trepó 25% a 42.540 vacunos, de la mano de la tercera ventana de cuota 481 del año.

precio del ternero.jfif

Con valores de la materia prima muy por encima de los que se maneja en la región para industrias que operan fuera de cuotas, como Hilton en Europa o cupo sin aranceles en Estados Unidos, los precios de la hacienda “no cierran por ningún lado", sostuvo Alejandro Berrutti, de Berrutti Negocios Rurales entrevistado en 100% Mercados de Radio Rural.

Las compras de Estados Unidos siguen sosteniendo la exportación, superando a China en volumen y facturación por primera vez en una década. La expectativa es que esa tendencia se mantenga. La Unión Europea está ávida de productos y con valores crecientes. China redujo el volumen de compra desde Uruguay respecto a años atrás y sigue con precios deprimidos, pero hay buena colocación de cortes con hueso.

El precio de exportación de la carne vacuna en los últimos 30 días móviles al 27 de julio fue de US$ 4.177 por tonelada, levemente arriba de los US$ 4.083 registrados en el promedio del año, de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el caso de los lanares, la oferta para industria va aumentando en forma gradual. De la mano de las esquilas tempranas van apareciendo corderos y alguna oveja, con precios al alza y fluidez en la colocación, comentó Arrospide. La referencia para el cordero pesado ronda los US$ 3,95, alrededor de US$ 3,10 el capón y US$ 3,05 la oveja, con muy buena demanda. Son los valores más altos desde octubre de 2022.

Se destaca el repunte de precios de la carne ovina en los últimos dos meses. Esta semana logró su mejor valor desde principios de enero, con US$ 5.118 por tonelada. Y en los últimos 30 días móviles alcanzó US$ 4.432 por tonelada, superando ampliamente los US$ 3.734 de promedio en lo que va de 2024.

faena 2 de agosto.jfif

En el mercado de reposición la oferta es moderada, acorde a la época del año y el índice flaco/gordo subió en la última semana, cortando una racha de 12 semanas a la baja que favoreció a los compradores. En el arranque de agosto los ganados que aparecen se colocan fluidamente, con expectativas de una mejora en la disponibilidad forrajera.

"En cualquier lluvia que haya el ganado de reposición se va a afirmar aún más de lo que está, con un gordo que sigue firme y va a traccionar", estimó Arrospide. Los corrales se han mostrado muy activos sobre todo para adquirir ganados pesados, novillos y vaquillonas, que se colocan rápido y a buenos valores.

El ternero ha mantenido la firmeza. En Pantalla Uruguay esta semana se colocó más del 96% de la oferta ganadera con alza de valores para la mayoría de las categorías. Se vendió el 100% de los terneros con un promedio de US$ 2,56 por kilo, una suba de 1,6% respecto al remate anterior, con demanda de invernadores e interés de la exportación en pie por terneros enteros.

Para Arrospide "el factor determinante para adelante es el agua, con anuncios para los próximos días. De confirmarse eso creo que lo único que haría es afirmar aún más este escenario ganadero que es de buenos precios y de situación forrajera desafiante", consideró.