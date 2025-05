El mercado lanero desacelera y los precios bajan por segunda semana

WhatsApp Image 2025-05-09 at 18.27.22.jpeg

Es normal que en estas fechas el mercado ajuste un poco y las lanas que quedan a disposición son de menor calidad.

En ese contexto, se nota la desaceleración del mercado en Australia y a nivel local, señaló el presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana, Santiago Onandi, a Radio Rural.

Operativa comercial en Uruguay

Fue escasa la operativa comercial en Uruguay en la última semana, con pocos negocios y sin sorpresas en cuanto a precio y volúmenes.

En la zafra 2024-25 que se encuentra en su tramo final la demanda se ha mantenido activa, incluso con negocios de volumen que se cargaron en la última semana.

“Lotes de 80 mil kilos de cuatro o cinco zafras que se han mantenido en reserva”, señaló el operador.

Datos del SUL

La exportación de lana desde Uruguay hasta abril suma US$ 53,9 millones, 10,8% más que en el primer cuatrimestre de 2024 con China como principal destino en volumen y en divisas.

En volumen el aumento interanual es de 10% hasta 14,5 millones de kilos, de acuerdo al informe mensual del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), una relación que refleja la estabilidad de precios respecto a la temporada anterior.

Los ingresos crecieron 28% en los negocios por lana sucia y 42% en lana lavada y bajaron 12% para la lana peinada que tiene mayor agregado de valor.

DSC_0267.JPG Rubro ovino: más ingresos por colocaciones externas de lanas. Juan Samuelle

Referencias de precios de lanas

Para las lanas Merino de 19 micras se manejan cotizaciones de US$ 5 por kilo vellón en lotes acondicionados con grifa verde y certificaciones.

Las de 20 micras se negocian entre US$ 4,30 y US$ 4,50 dependiendo de los datos objetivos de los lotes y por lanas en el rango de 23 micras se ofrecen entre US$ 2,60 y US$ 2,70 por kilo por lotes con certificaciones.

El sector más golpeado por la escasa demanda es el de lanas medias de 24 micras. Las cotizaciones de US$ 1,50 a US$ 1,60 por kilo base sucia están lejos de las pretensiones de los productores y es el segmento donde se concentra el mayor stock de fibra sin vender.

Mercado australiano

En el último mes las variaciones en los precios del mercado de lana han sido determinadas por el tipo de cambio “ya que esta parece ser la única certeza entre tantas incógnitas”, indicó Australian Wool Innovation (AWI) esta semana.

La historia indica que esta relación de precios con el tipo de cambio “solo se mantiene cuando el mercado no tiene rumbo, y sin duda, es en esta situación donde nos encontramos ahora”, consideró el analista Mike Avery.

Ni siquiera la oferta de 28.508 fardos, la segunda menor en la temporada actual, pudo actuar de sostén para los valores en la última semana.

Más allá de la incertidumbre económico global y las dudas sobre el futuro de la demanda, los impactos negativos del clima desfavorable sobre la calidad de la lana contribuyeron a mantener los precios presionados.