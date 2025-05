Avanza un otoño con precios calientes para el ganado gordo y la exportación de carne

Todo es firmeza en el mercado del ganado y no solo el precio de los animales , el de exportación lleva dos semanas consecutivas arriba de los US$ 5.000 para la carne vacuna , el dato de cierre de abril fue positivo, hay máximos desde 2022 y en carne ovina los valores están 46% arriba de los de hace un año.

La oferta de ganado de pasto no abunda y los precios se sostienen a pesar de estar a pleno la faena de corral con destino a cuota .

La llegada de cuadrillas kosher añade un factor adicional de firmeza a la demanda de novillos especiales.

El ganado para faena “continúa con la misma firmeza y las entradas muy similares”, comentó Federico Constantin, integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Las cargas se mantienen entre siete y 10 días.

Novillos, vacas y vaquillonas

Para los novillos especiales la referencia de precios ronda los US$ 4,60 a US$ 4,65 por kilo, y algún centavo por encima en lotes de volumen o cercanos a planta.

Por las mejores vacas, de carcasas bien pesadas, los negocios se concretan sobre US$ 4,40 y 4,45 por kilo.

En las vaquillonas la referencia es US$ 4,50 por kilo y hay firmeza en la demanda desde el mercado interno.

Se faena con muy buen ritmo

La faena mantuvo muy buen ritmo a pesar de haber tenido un día menos de actividad por el feriado del 1° de mayo, con 48.641 vacunos.

Abril cerró con la mayor faena de los últimos cinco meses con 213.325 cabezas y marcando un aumento interanual de 7,7%.

Una de las noticias más relevantes de la semana fue la reunión de representantes del grupo indio Allana con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la presentación de nueva documentación en la Comisión de Promoción y Defensa de la competencia tras la incorporación de esta empresa en la reformulación del negocio Minerva- Marfrig en Uruguay.

La tonelada de carne vacuna arriba de US$ 5.000

Otro punto fuerte vuelve a ser el precio de exportación, que por segunda semana consecutiva se situó arriba de US$ 5.000 por tonelada.

Fue de US$ 5.045 y llevó el promedio de los últimos 30 días móviles a US$ 4.904, el más alto alcanzado desde setiembre de 2022.

También fue significativo el precio promedio de abril, de US$ 4.838, un salto interanual de 22% de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carne (INAC).

Estados Unidos sigue siendo un actor clave: en el primer cuatrimestre las exportaciones de carne vacuna sumaron 66.415 toneladas, con un incremento de 42% en volumen frente a un año atrás.

Ese mercado se consolida como principal destino por encima de China, que retrocedió 22% interanual a 55.087 toneladas.

Los envíos a la Unión Europea registraron un incremento destacado de 29% entre enero y abril, con 19.120 toneladas.

Ajusta la reposición

Los ganados de reposición operan con ajustes que se confirman en los últimos remates por pantalla. Un ajuste “lógico” ya que “estamos entrando más al invierno y las terneradas en plena zafra están con más kilos” y eso “ha repercutido quizás en lo que es el valor de compra”, dijo Constantin.

En la grilla de la ACG el ternero cayó de US$ 3,01 a US$ 2,98 por kilo y en algunas categorías hubo bajas de cinco y diez centavos

Sigue la buena operativa en la exportación en pie, con colocación de terneros enteros.

“El resto de las categorías trabajando bien, vaca de invernada, pieza de cría, algún pedido por ganados preñados de razas definidas”, dijo el operador.

En el remate de Lote 21 esta semana los terneros bajaron 10 centavos (3,4%) a US$ 2,81 por kilo en el promedio general respecto al remate anterior y US$ 536 al bulto. Es un valor 10% inferior al pico de la zafra de US$ 3,12 a comienzos de abril.

Firmeza con leve ajuste en precios por lanares

En lanares, si bien se mantiene la firmeza, se ha dado un leve ajuste en los valores. El volumen de faena disminuyó de la mano de menos cantidad de plantas operando, con alguna de las industrias que hacen ovinos más concentradas en faena de cuota de vacunos, comentó Constantin.

Los valores para corderos rondan los US$ 4,30 por kilo, los capones US$ 3,63 y las ovejas US$ 3,50.

La faena ovina se redujo de forma marcada, de 11.565 a 6.524 cabezas.

En abril mostró su cuarto mes consecutivo de baja con 35.170 animales, y marcó un mínimo desde julio de 2023.

La faena baja, pero el precio de exportación sube. El promedio en abril fue de US$ 5.169 por tonelada, trepando 46% frente a los US$ 3.532 de abril de 2024. La semana pasada fue de US$ 4.857 por tonelada.