El mercado de soja domina la atención de agricultores y operadores de granos en Uruguay: así están las cosas

Empujada por los aceites, la soja en la bolsa de granos estadounidense cerró al alza después de varias semanas de ajuste. Cotizó a US$ 381 en la posición julio, un avance semanal de 1,5% y el valor más alto desde el 7 de marzo.

WhatsApp Image 2025-03-29 at 15.11.20 (1).jpeg

En Uruguay el precio del grano de soja ganó firmeza y se acercó a los US$ 370 por tonelada .

Ya venía repuntando por la reducción de las primas desde los habituales US$ 25 por tonelada a unos US$ 10 en los últimos días para la soja puesta en Nueva Palmira.

Las cotizaciones durante la semana se movieron entre US$ 362 y US$ 366 y alcanzaron los US$ 370/ton en algunos negocios para completar embarques. Los productores se están animando a vender un poco más, indicaron actores del sector, ante la perspectiva de que se confirme el alto potencial de rendimientos y las señales positivas de precios.

Expectativa por el informe del USDA

El mercado internacional abrirá este lunes 31 pendiente de conocer las primeras estimaciones agrícolas de la temporada 2025/26 que revelará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con los datos de siembra, así como de oferta y demanda de granos.

El informe se conocerá al mediodía del lunes.

También estarán influyendo en el mercado las definiciones que surjan de la imposición de aranceles recíprocos que deberían ser anunciados el miércoles 2 de abril, la semana promete ser de volatilidad para los commodities agrícolas.

Los operadores privados proyectan que la superficie de siembra para la soja en Estados Unidos se achique en 1,3 millones de hectáreas, lo que podría influir en una corrección de precios al alza hacia adelante.

La reducción del área de soja sería de 3,8%, al tiempo que el área de maíz agregaría 1,5 millones de hectáreas respecto al año pasado. Crecería hasta 38,2 millones de hectáreas, un incremento de 4,2% de acuerdo a las previsiones del mercado.

Los operadores estiman que las existencias de soja serán elevadas a 51,74 millones de toneladas frente a 50,21 de hace un año por la producción récord de este año. A su vez esperan una baja de 2,5% en el stock de maíz hasta 207 millones de toneladas y un incremento interanual de 1,5% en las existencias de trigo hasta 33 MT.

WhatsApp Image 2025-03-29 at 15.11.19 (1).jpeg

El trigo fue el gran perdedor

En la última semana, el trigo fue el gran perdedor en la Bolsa de Chicago. Retrocedió US$ 11 por tonelada en la posición diciembre 2025. La referencia cayó de US$ 225 a US$ 214 y se ubicó en su menor valor en tres meses.

La incertidumbre por las medidas arancelarias tuvo fuerte incidencia en los movimientos de los fondos de inversión. También tuvieron influencia bajista algunos factores propiamente productivos, como la mejora de las condiciones para los cultivos en Europa y la zona del Mar Negro que se reflejó en un aumento de las estimaciones de producción.

El Consejo Internacional de Granos proyecta que en 2025 por primera vez la producción mundial de trigo será mayor a 800 millones de toneladas. La estimación del USDA se situaba en febrero en 797 millones de toneladas.

Las presiones sobre el mercado de trigo reducen las expectativas de cotizaciones de la cebada maltera de la próxima cosecha en Uruguay, atada a la posición diciembre del trigo en Chicago.

En Uruguay, en la intención de siembra de cultivos de invierno que serán implantados a medida que sea cosechada la soja y termine la campaña de maíz, se destacan las oleaginosas de invierno.

Colza y carinata ganan cancha

Colza y carinata crecerán significativamente en área luego de una campaña reducida el año pasado por factores comerciales y dificultades en la siembra. Se espera que entre las dos superen las 200 mil hectáreas y eventualmente alcancen las 250 mil hectáreas.

En el mercado europeo la colza volvió a subir en la última semana y alcanzó su valor más alto en tres semanas con un precio de US$ 525 por tonelada, tonificada por los valores de los aceites.

En Uruguay se ofrecían US$ 458 por tonelada de colza el viernes y US$ 523 por carinata, una materia prima destinada a biocombustibles para la aviación que capta el 100% del precio del mercado Matif europeo en la posición febrero 2026.

WhatsApp Image 2025-03-29 at 15.11.19.jpeg

Dentro del panorama de sobreabastecimiento de granos que presiona a la soja, el maíz, el trigo y el arroz, los aceites y las oleaginosas con alto índice de aceite están siendo el sector más dinámico de la demanda, lo que incluye al girasol y, como se vio, la colza y la carinata.

El panorama general en el mercado de granos sigue siendo de abastecimiento abundante, de incertidumbres políticas y comerciales que no se disipan, así como de tensiones bélicas que agregan inquietud a la operativa.

Otra semana que cierra en un manto de incertidumbre.