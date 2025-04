El verano y otoño es ideal, pero lo que pasó con Calcar tiene inquietos a los tamberos

“ No nos gusta que cierren empresas lácteas, no es bueno para nadie, nadie gana con eso, todos pierden y a nosotros, que somos tamberos de toda la vida y sabemos lo que sufre el tambero, nos parece que los productores quedan en estas situaciones bastante desamparados , son los que quedan más desamparados”, reflexionó.

Calcar, más allá de sus dificultades económicas y financieras, cierra básicamente porque tiene grandes dificultades para obtener materia prima, dado su endeudamiento con varios proveedores de leche que optaron, obligados por las circunstancias, por ir buscando otros destinos para sus remisiones.

“Acá lo que pasa es que el tambero, con problemas para cobrar, se ve obligado a mandar la leche a otro lado y eso es un gran obstáculo, me pasó con Pili, me pasó con Grupo Gloria… acá el tambero no es como en otros mercados donde venderle a una industria o a otra da lo mismo y es normal, acá el tambero se pone mucho la camiseta de una industria y un cambio es algo que no es normal”, expresó.

“Con Grupo Gloria a muchos nos pasó que se fue de un día para el otro, cobramos todo sí, pero no fue fácil salir a buscar de un día para el otro a alguien que nos reciba la leche… esto no es como la producción de carne donde hay otro margen para la maniobra, para decidir a dónde embarcar el ganado… si hay una industria que necesita que la cadena funcione en forma bien aceitada es la de la agroindustria lechera”, agregó.

Cuando suceden estas adversidades, que lamentablemente se han hecho más frecuentes admitió, “el productor siente un desamparo bárbaro”.

A los productores las cuentas les están cerrando

Sobre el momento actual de la lechería, en un escenario muy dinámico y con contrastes bruscos en poco tiempo, “hoy las cuentas están cerrando bien, el clima nos está ayudando y los costos se pueden solucionar y dejar un margen… ojalá todo siga así porque seguimos tratando de dejar atrás problemas que se arrastran desde la gran sequía que tuvimos e incluso reforzado eso con el problema de los excesos de lluvias que hubo en el otoño pasado, en realidad la vaca sufre más y se resiente más la actividad con el barro que con una seca, todos sabemos bien eso en los tambos”.

Los buenos precios a nivel internacional “son un buen estímulo para un país netamente exportador, pero nunca da para celebrar mucho, ahora está todo este tema de los aranceles, hay como una guerra comercial en el mundo y eso también preocupa porque como pasa con el clima no es algo que el productor pueda manejar a su conveniencia, no nos queda otra que seguir trabajando cada día y de nuestra parte hacer todo lo que podamos del mejor modo posible”.

Presencia estratégica en la Expo de la ARU

El presidente de la gremial del Holando brindó, además, su opinión sobre el valor de la presencia de la raza en la Expo Rural de Melilla.

“Es una exposición que viene agrandándose año a año, es la cuarta vez que estamos presentes como Sociedad de Criadores, realmente estamos muy conformes con cómo se desarrolla esto”, dijo.

La SCHU participa en uno de los sectores de actividades ganaderas, donde hubo una jura, con animales en lotes, hembras solteras y machos.

“Es una exposición que se viene imponiendo, que se suma a todas las que hacemos durante todo el año en distintas exposiciones y eventos, que en este caso para la difusión de la raza en esta zona del país donde hay tanto productor chico es muy importante para la raza estar”, añadió.

La calificación la realizó un jurado uruguayo, que vive hace muchos años en Argentina, Leonardo García, un referente en la genética del Holando.

