Rafael Ferber, el camino de las tropas y un discurso que sigue sonando la Expo Rural de Melilla

También agradeció a las empresas que participan, a todos los expositores, “y a los que si no vinieran no podríamos hacer nada, que son los visitantes”.

Enseguida, expuso el relato que tanto se sigue comentando.

Uruguay por el camino de Tropas

“Me gusta ver este lugar. Me puse a pensar qué es este lugar en Uruguay. Estamos hoy en el que era el local feria de La Tablada. Los directivos, como dijo ‘Lopecito’, lo compraron en la década del ‘30, pero era un punto que si vemos durante 150 años, desde antes de que seamos país, hasta bien entrado el siglo XX, la década del ‘70 del siglo XX, toda la producción uruguaya venía, o mucha de la producción uruguaya, venía a parar acá. Primero por cuero, después por cuero y por carne.

Tenemos un Camino de Tropas que si miramos hoy, con las herramientas que tenemos, sale de acá, agarra lo que llamamos es el Camino de la Cuchilla, cruza acá, va cruzando ya viñedos, va cruzando horticultura en Montevideo rural, se mete en Canelones cuando agarra la punta Camino a Mendoza y la ruta 32, la ruta 32 es el Camino de Tropas, sigue habiendo viñedos, empieza a haber mucha quinta, mucho frutal, empieza a verse algún animalito.

Seguimos avanzando, cruza la 32, se vuelve el Camino de la Paloma presidente (aludiendo a Orsi, ubicado a su frente entre las autoridades), que cruza de la 11 a la 64, después se vuelve más Camino de Tropas y cruza en Paso de la Cadena, se empieza a aparecer un camino de tropas y se empieza a estar en tambos, ahí está el tambo de Tejera, tenemos a los Clavijo. Se empieza a convertir en tambo.

Cruzamos el Santa Lucía, donde inauguró en el ‘16 el Monumento a la Batalla de Paso de Cuello, 200 años de, creo yo, la única batalla que ganó Artigas contra los brasileros, si no me equivoco, un profesor de historia en un discurso ahí decía eso.

Cruzamos el río Santa Lucía, entramos en Florida, hay ganadería, son unos bajos grandes, el camino sigue yendo, se mete en una cuenca lechera, está muy fuerte, empieza a haber mucha agricultura, se empieza a ver soja, se empieza a ver más ganadería.

Cruzamos el Santa Lucía Chico, se vuelve el Camino de San Jerónimo, ya es un ciclo completo más grande, sigue habiendo más producción, se empieza a ramificar el Camino de Tropas, véanlo como un árbol, es el camino y se va ramificando para los costados.

Sigue yendo, cruzan Polanco del Yí, que un día va a tener que tener un puente que no se inunde, para que no se corte la 42, pero todavía ahí cuando crece el Yí se corta.

Pasamos para el otro lado y vemos las primeras quintas de eucaliptus grandi, ahí en Durazno. Ya empieza a haber también forestación, ganadería, forestación, sigue yendo el camino, entra en El Carmen, donde es un polo que ha sido de expansión agrícola muy fuerte en su momento, que hoy tiene todo, tiene forestación, tiene agricultura, tiene ganadería.

El último tambo, que yo me dé cuenta, está antes de cruzar Polanco del Yí, hasta ahí hay un tambo, después ya para arriba no se ve tanto, por lo menos no los veo.

Sigo caminando por ese Camino de Tropas, llego a San Jorge, agricultura, forestación, cruzo, yo creo que cruza en la ruta 100, cruzaría para San Gregorio y sería la 43, y ahí a la derecha, si está del otro lado del Tacuarembó, tenemos los primeros arroces, el primer ingenio arrocero grande lo tenemos a la derecha del otro lado del río Tacuarembó.

Y así sigue yendo ese Camino de Tropas que se va ramificando, que creo que es la 43 y después la 59 y se vuelve, llega a Tacuarembó y es la copa del árbol de caminos en una época durante 150 años que el ganado venía de norte a sur, toda la riqueza de Uruguay terminaba viniendo acá, primero a los saladeros, después a los saladeros y a los frigoríficos.

Hoy el predio tiene que hacer al revés, hoy tenemos que hacer el sentido contrario, de sur a norte, acá levantamos conocimientos, levantamos tecnologías, el productor en su cabeza se lleva las cosas, cómo producir en el 2025, en el siglo XXI que estamos, de la manera que tenemos que producir y el proceso es al revés, era de norte a sur, ahora es de sur a norte y desde este mismo punto y por ese árbol de ramificaciones que hoy tiene, gracias a Dios, otra infraestructura.

Quería dejar eso en la cabeza, muchas gracias”.