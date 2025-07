La faena de ovinos crece y una de las plantas más activas es la que pertenecía a Gustavo Basso

Tracción desde los frigoríficos

Corderos (53%) y borregos (13%), representaron el 66% del total faenado en la semana.

La tracción de la industria para la faena de ovinos mantiene la tendencia al alza del precio por los animales, con todas las categorías pedidas y flexibilidad en las clasificaciones.

En un momento estacionalmente de poca oferta, el cordero se negocia en el eje de US$ 4,60 por kilo, los capones US$ 3,90 y las ovejas se acercan a los US$ 3,80.

En lo que va de 2025 se faenaron 317.597 lanares, un 26,5% menos que los 432.355 registrados hasta el 12 de julio de 2024.

Precio de exportación de la carne ovina y los destinos

El precio de exportación muestra fluctuaciones semanales, en parte por los volúmenes poco relevantes que se embarcan, y por los mercados que están operando.

En julio, por ejemplo, Israel no registra compras y el movimiento se concentra en Brasil con envíos 28% superiores al arranque de julio del año pasado.

El último dato semanal de precio de exportación fue de US$ 4.865 por tonelada de carne ovina, claramente por debajo de los US$ 6.269 de los últimos 30 días móviles.

En el acumulado anual el precio de exportación alcanza los US$ 5.232 un incremento de 41% frente a US$ 3.708 de 2024.

Proporcionalmente aumentó el doble de la carne vacuna y se vuelve a ubicar en un rango de valor superior, como ha sido tradicional.

La lana se acerca a los US$ 8 en Australia

Las señales para los negocios de lana en Australia mejoraron semana a semana desde el inicio de las ventas de la nueva zafra 2025/26 a fines de junio.

“En los remates sigue predominando un clima cautelosamente optimista, con perspectivas positivas del mercado empezando a eclipsar a las negativas”, sostiene Australian Wool Innovation (AWI).

Incluso los negocios a futuro mantienen su “impulso positivo” con aumentos de 1,5 a 3 en las lanas Merino, aunque es modesta la cantidad de contratos.

El Indicador de Mercados del Este (IME), referencia del principal mercado global, subió siete centavos (0,9%) en la última semana a US$ 7,97 por kilo base limpia.

Este valor es el más alto registrado en el año calendario 2025 y el mayor desde enero de 2024. En moneda local también se registraron subas, tanto en lanas finas como en las categorías de cruza.

“Los valores fueron ayudados por las adquisiciones en volumen de los principales compradores chinos, preocupados por los niveles de suministro futuros”, según analistas australianos.

Se colocó el 95% de una limitada oferta de 23.623 fardos, con puja por las lanas superfinas con mejores especificaciones de calidad, y fuertes correcciones al alza para la lana de 28 micras que en estas tres semanas de la nueva temporada subió 20% y se recupera desde un piso histórico que en Uruguay llevó a cotizaciones de US$ 0,50 por kilo base sucia y que actualmente se negocia con un piso de US$ 1 kg para los lotes acondicionados.