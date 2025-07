Motores encendidos en el rubro ovino: se activan las ventas de lanas y la carne bate récords de precio

Precio de la carne ovina por las nubes

Bien distinta es la situación para la carne ovina, que trepó a su máximo histórico en junio con un promedio mensual de US$ 6.288 por tonelada, 30% arriba de mayo y 68% por encima de los US$ 3.742 de un año atrás, superando con luz el máximo anterior registrado en julio de 2011, cuando promedió US$ 5.852 por tonelada.