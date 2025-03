Indicador del mercado lanero subió 2,6% en 2025 y se instala más confianza en el escenario

El Indicador de Mercados del Este (IME) se encuentra prácticamente en el mismo nivel que hace un año: US$ 7,56 por kilo base limpia.

“Tenemos los mismos valores que hace un mes o dos, con la única diferencia que hoy hay cierto margen para negociar algunos centavos en los lotes; hay precios pero preocupa que los valores no despeguen”, señaló el operador lanero Pablo Iramendi del escritorio Arrosa Iramendi en Radio Rural.

SUL: referencias de valores por lanas

Los negocios tienen fluidez para las lanas Corriedale tradicionales de 27 y 28 micras donde solo los lotes acondicionados grifa verde pueden obtener US$ 1 por kilo y el resto entre US$ 0,50 y US$ 0,80 por kilo base sucia.

Esta semana se destacan operaciones por lanas Corriedale finas, lotes de 23,7 y 24 micras acondicionados con grifa verde y certificación orgánica que fueron colocados a US$ 2,50 y US$ 2,40 por kilo, reportó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En lanas finas es más difícil juntar las puntas por las aspiraciones de mejora en los valores que aspira conseguir el productor frente a los precios que se puede obtener, con diferencias de entre 40 y 50 centavos.

Se empieza a agregar stock a los lotes sin vender de la zafra 2023. Hay lanas finas en las barracas sin fijar precios y lanas de las zafras 2023 y 2024 en los galpones de las estancias que están sin vender, apuntó Iramendi.

La demanda europea continúa lenta y muy exigente en cuanto a calidad.

Las referencias comerciales de ventas de Merino en la última semana, para lotes de volúmenes modestos, están en el eje de US$ 5,50 por kilo base sucia para lanas de 18,5 micras acondiciones y con certificaciones, US$ 5 por kilo para los lotes de 19 micras y para las lanas de 21 micras las referencias se encuentran sobre US$ 4 por kilo base sucia.

Entre las distintas categorías producidas en Uruguay las más castigadas son las de lotes Ideal de 23 y 24 micras, con bajos precios y poco interés de la demanda.

Indicador de Mercados del Este

En Australia se observó más interés de la demanda tanto en negocios de corto plazo como de futuros, que contrastan con la cautela de los compradores en las anteriores dos semanas.

El mayor interés llegó desde China y los tres principales exportadores del sector encabezaran la puja por lotes, con subas de precios en casi todos los segmentos.

Las lanas de mejor calidad obtuvieron premios por calidad, en una temporada en que la oferta ha tenido dificultades climáticas que se reflejan en los datos objetivos de los fardos, sobro todo en la resistencia al lavado y el contenido vegetal.

En Australia hay una oferta de lotes de buena calidad retenida por productores a la espera de mejores precios.

Sensación de mayor confianza

Según Australian Wool Innovation (AWI) comienza a percibirse una sensación de mayor confianza, algo que el mercado necesita para afirmarse.

Esta impresión se fundamenta en que las industrias y la cadena comercial están digiriendo stocks de mercadería y se concentran en el mercado hacia adelante, con señales de una mejora de los márgenes de rentabilidad.