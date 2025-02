Mercado ganadero pujante: los novillos gordos con su valor más alto desde mayo de 2023

La planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcó esta semana una suba de siete centavos para los novillos -la mayor ganancia desde octubre de 2024- hasta llegar a US$ 4,20 por kilo , el mejor promedio desde mayo de 2023.

En el correr de la semana se han concretado negocios en el eje de US$ 4,25 y hasta US$ 4,40 por los mejores novillos de pasto.

Las entradas están cortas, en torno a una semana.

Por novillos de corral se manejan valores de entre US$ 4,60 y US$ 4,70 el kilo.

La vaca gorda cotiza desde US$ 4 hasta US$ 4,15 por kilo y en lotes de punta, de carcasas pesadas y con poco flete se puede lograr algún centavo más. Estos precios no se veían desde setiembre de 2022.

“El mercado está muy firme después que terminaron los frigoríficos con la ventana de cuota y ganado de corral”, comentó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

La buena disponibilidad de forraje impulsa al productor a terminar bien los ganados y meter kilos baratos, sin apurarse a vender, mientras todavía no aparece volumen de oferta de reposición.

“A la industria le está costando conseguir los ganados y la vemos pujando por la poca disponibilidad que hay”, remarcó el operador.

La semana pasada faenaron 45.658 vacunos, por primera vez debajo de 50 mil animales en seis semanas, con un día de paro en industria frigorífica el jueves 20.

Hay una demanda industrial respaldada por solidez en los mercados externos, con Estados Unidos liderando las compras de carne vacuna de Uruguay en lo que va del año.

Este mercado, incluso fuera de cuota, está siendo más competitivo que exportar a China, comentó a 100% Mercados de radio Rural el director de Agromeals, Juan Lema.

China, a su vez, volvió del receso del Año Nuevo con más fuerza y alguna suba puntual de precios. En Europa también los valores se han tonificado.

Carne vacuna arriba de los US$ 5.400

La tonelada de carne vacuna exportada por Uruguay superó los US$ 5.400 y alcanzó su mejor registro desde finales de agosto de 2022.

El promedio fue de US$ 5.425 en la última semana, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), y en los últimos 30 días tocó los US$ 4.703 por tonelada, con cierta incidencia de la cuota 481.

En el acumulado anual se sitúa en US$ 4.709, un incremento interanual de 16%.

La reposición acompaña este escenario favorable. Van saliendo al mercado las primera terneradas de la zafra, a muy buenos valores. En los últimos remates por pantalla se han alcanzado máximos desde setiembre de 2022.

En Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,89 por kilo, con 100% de colocación.

La exportación en pie sigue muy activa y le da un piso a la categoría.

“En el mercado local, los invernadores y criadores están pujantes, están más activos y pagando precios por encima de lo que está pagando la exportación por las terneradas nuevas”, señaló Brown.

“Creo que vamos a tener una muy buena zafra de terneros, con muy buena colocación”, dijo el operador.

Mercado de ovinos

En ovinos el mercado sigue firme, con estabilidad en la oferta y flechas verdes persistentes.

Las cotizaciones por cordero rondan los US$ 4,25 por kilo, US$ 3,57 para capones y US$ 3,50 para ovejas.

La faena pasó de 11.011 a 21.461 cabezas, con mayor disponibilidad para ingresar ovinos una vez finalizada la faena para cuota 481.

La actividad estuvo concentrada en tres plantas: Frigocerro, Las Piedras y San Jacinto.

Con mayor volatilidad que en carne vacuna, la tonelada exportada de carne ovina mantiene la firmeza.

Subió respecto a la semana previa con un promedio de US$ 4.402 por tonelada.

En los últimos 30 días móviles se situó en US$ 4.679 y en el acumulado anual, US$ 5.216, un incremento de 37% frente a US$ 3.805 de comienzos de 2024.