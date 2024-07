Inquietud en el sector agrícola: los precios de soja y trigo se desploman hasta los valores mínimos de 2020

Por segunda vez en las últimas dos semanas la cotización de la soja se desplomó en la Bolsa de Chicago , perdió casi US$ 15 en un día en la primera posición y US$ 9 en los contratos para julio 2025, con bajas pronunciadas también en trigo , lo que genera inquietud en el sector agrícola .

El precio spot volvió a perforar la línea de los US$ 400 por tonelada, este viernes se fue hasta los US$ 395 por tonelada, el valor más bajo desde principios de octubre de 2020.

Soja en Uruguay por debajo de US$ 380

Con esta referencia los contratos en Uruguay caen por debajo de los US$ 380 por tonelada de soja cuando quedan cientos de miles de toneladas de la última zafra sin fijar precio, mientras que las cotizaciones de la soja de la próxima cosecha no llegan a US$ 350 por tonelada, un precio que resta estímulos para la siembra.