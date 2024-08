La batalla del girasol en el campo uruguayo, entre la chicharrita y la paloma

La sobreoferta en el mercado de soja llevó al precio al eje de los US$ 350 por tonelada, lo que exige un alto rendimiento para dejar márgenes positivos a los agricultores.

En este contexto, al que hay que sumar la posibilidad de una temporada con déficit hídrico bajo la influencia de La Niña en el clima, el girasol emerge como una opción para diversificar y reducir riesgos. Tiene sus ventajas, pero también un enemigo difícil de combatir que ha desalentado a los cultivadores hasta prácticamente borrar a esta oleaginosa de los sistemas agrícolas: la paloma.

El sorgo granífero también ha reducido su presencia de 80 mil hectáreas hace 10 años a menos de 10 mil en la campaña pasada. Con un precio y un rendimiento habitualmente menores al del maíz, pero con una buena resistencia a la sequía y por fuera de los riesgos sanitarios del maíz, vuelve a tener un año de oportunidad en algunas zonas.

Este año podría ser una alternativa interesante en áreas de potencial agrícola marginal o que estén muy cerca de la planta de bioetanol de ALUR en Paysandú, que ofrece un plan con precio atado al del maíz o en su defecto un piso de US$ 165 por tonelada. Necesitaría unas 3.000 hectáreas para llegar a su objetivo de 8.000 toneladas.

WhatsApp Image 2024-08-30 at 11.05.49 (3).jpeg Informe agrícola. Blasina y Asociados

WhatsApp Image 2024-08-30 at 11.05.49 (2).jpeg Informe agrícola. Blasina y Asociados.

La importancia del girasol

El mercado para el aceite de girasol está dentro de fronteras, la aceitera Cousa, con una demanda de 20 mil a 25 mil toneladas anuales, lo que requiere entre 12 mil y 15 mil hectáreas en producción.

En una hectárea de girasol con rendimiento promedio se obtienen unos 1.800 a 2.000 kilos de grano, con un costo de siembra entre 10% y 15% inferior al de la soja. Hace tres años se obtuvieron muy buenos rindes de entre 2.400 a 3.000 kilos.

La fórmula de precio arroja un valor de entre US$ 440 y US$ 450 actualmente –unos US$ 100 más que la soja–, en función de la cotización en Argentina y un premio por contenido de grasa.

En Argentina se empezaron a sembrar los 1,85 millones de hectáreas proyectadas para este año, por encima del promedio de las últimas cinco zafras.

La proyección de producción mundial de girasol acaba de ser recortada en 2,3 millones de toneladas hasta un total de 52,5 millones de toneladas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Es un año de rendimientos flojos en la zona del Mar Negro y en Europa, con una caída de la producción en la Unión Europea y stocks a la baja desde hace tres años.

El escenario para la semilla de girasol cambió bruscamente cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania llevando el precio de los aceites a niveles históricamente altos.

“Con el tiempo volvió a equilibrar sus niveles y el aceite de soja empezó a operar con una prima por arriba del aceite de soja, lo normal es lo inverso”, señaló el responsable comercial de Cousa, Alejandro Young, en 100% Mercados de Radio Rural.

“Se explica por la distorsión de la guerra sobre el precio del girasol que generó una intención de siembra en otras partes del mundo y un exceso de oferta de aceite de girasol”, aunque "en estos últimos meses se está tendiendo a revertir esa prima del aceite de soja y se está notando en el precio del aceite de girasol", apuntó.

WhatsApp Image 2024-08-30 at 11.05.49.jpeg Informe agrícola. Blasina y Asociados

"Opción espectacular" en la agricultura



Más allá de circunstancias coyunturales de mercado y clima, el girasol puede desempeñar un papel importante en los sistemas agrícolas.

“Para mí es una opción espectacular como cultivo de primera, precisa poca agua y aguanta heladas”, afirmó el consultor Esteban "Tato" Hoffman, director de Unicampo.

“En suelos que no tienen tanta aptitud para el maíz, con el girasol se bajaría mucho el riesgo y una vez cosechado deja buen rastrojo para adelante”, sostuvo.

Ocupó un tercio del área agrícola de verano hasta fines del siglo pasado y su último pico, entre los años 2001 y 2005, lo mantuvo por encima de las 100 mil hectáreas.

Tradicional del litoral, tiene su capital en San Javier (Río Negro), la colonia fundada por inmigrantes rusos que introdujeron el girasol en el país.

La competencia de la soja le quitó lugar rápidamente y desapareció de las estadísticas agrícolas oficiales entre 2014 y 2019 para integrar el grupo de “otros cultivos” sin superficie discriminada.

A partir de 2020 Cousa abrió un plan comercial con una propuesta de precio que en 2024/25 va por su sexta temporada, con zafras de entre 5.000 y 15.000 hectáreas en el último lustro.

En los próximos años la demanda por aceites vegetales sostenibles para la aviación (SAF por su sigla en inglés) apunta a dispararse, dado el compromiso de las aeronáuticas de sustituir 10% del combustible derivado del petróleo a 2030, lo que está generando una nueva ola de crecimiento en cultivos aceiteros y una demanda que incluso se ha disparado para el aceite usado de cocina, que por ejemplo China exporta hacia Estados Unidos.

WhatsApp Image 2024-08-30 at 11.05.49 (1).jpeg Informe agrícola. Blasina y Asociados

Un drama: lo que comen las palomas

Esta lógica que viene modificando el panorama de los cultivos de invierno también puede empezar a instalarse con los cultivos de verano si el girasol escapa de los ataques de diversas aves, principalmente las palomas.

La diversificación logística también juega a su favor. “No solo mercado y clima, también por el momento de siembra y de cosecha permite diluir los costos fijos con el uso de la maquinaria”, sin coincidir con la soja y el maíz, indicó el gerente de granos de Copagran, Fernando Secco.

Copagran llegó a tener 7.000 hectáreas de girasol hace tres años, la mitad del área del país. Para la próxima siembra Secco observa cierto entusiasmo en virtud de que “la ecuación económica para aceite de girasol da mejor que la soja”.

“Todo el mundo está estudiando propuestas, también nuestros técnicos; como cooperativa buscamos dar el mayor abanico de posibilidades al productor que está evaluando todas las alternativas”, dijo.

Secco indicó que en la campaña pasada “con año Niño se hizo poca área, y este año con los problemas que hay yo veo entusiasmo”.

Los productores con campos no tan buenos que el año pasado hicieron maíz de primera son los que más están pensando si hacer soja o sembrar girasol y sorgo.

WhatsApp Image 2024-08-30 at 11.06.38.jpeg

Tomar la decisión y elegir las chacras

Las decisiones no pueden esperar mucho para el girasol de primera. Se necesita anticipación para importar semilla y tenerla disponible para plantar en octubre luego de elegir chacras que no tengan residuo de herbicida.

Según estimaciones de actores del sector el piso de siembra de girasol estaría entre 8 mil y 10 mil hectáreas, al menos el doble que el año pasado. Y podría empezar una senda de crecimiento más estructural dentro de las rotaciones, que se sume a oleaginosas de invierno que diversifiquen el riesgo.

“Aspiramos a que se pueda volver a esos niveles, 15 mil hectáreas sería una buena superficie”, dijo Alejandro Young.

“Se ve un interés claramente más importante que el año pasado sobre todo en la zona de Río Negro y en Colonia aunque es difícil ponerle un número a la intención de siembra porque se puede sembrar desde ahora hasta noviembre, entonces esa ventana amplia implica que no tiene por qué definirse ahora”, señaló el ingeniero agrónomo Federico Laluz, responsable de NK Semillas en Uruguay.

Entre quienes han hecho el cultivo en los últimos años “se percibe que el girasol hoy por hoy es la alternativa que arroja mejor margen con distancia dentro de los cultivos de verano respecto a la soja y al maíz, eso despierta interés y por eso entendemos que va a crecer el área este año”, apuntó Laluz.

El escenario sigue ofreciendo dudas. Productores de las zonas más agrícolas donde ya hay alta población de palomas consideran que el problema de las aves es un punto clave que está frenando la aceptación del girasol como alternativa de verano por lo que “si crece va a ser muy poco”.

Desde la genética se ha trabajado en un diseño de capítulo (la inflorescencia del girasol) que dificulte a las aves posarse y consumir el grano.

Para el caso del sorgo, en la zona centro sur cuenta con sus propias ventajas. “Es un cultivo más conocido, más difundido, que puede tener su lugar en la lechería pero no la tiene fácil por los pulgones, que es una plaga que ha entrado en los últimos años”, explica Carlos Ramírez de la Sociedad de Fomento de Colonia Valdense (Sofoval).

Si bien ha habido propuestas de híbridos tolerantes que mejoran el comportamiento, “igual terminas tratándolo con insecticida, y no tiene los potenciales de producción que tiene el maíz ni el nivel de avance genético. Puede que tenga más chances de crecer que el girasol, pero no va a sustituir el área que se pueda llegar a perder de maíz”.

1678895156156.webp Lluvias sobre el área de ensayo con girasoles, en el campo de la Expoactiva Nacional. Juan Samuelle

Las conclusiones

En el mercado internacional los aceites que no son de soja ni de palma tienen una competencia limitada –Brasil no tiene ventajas competitivas y su producción de girasol es irrelevante–, se necesitan fuentes alternativas a Rusia y Ucrania en guerra, no tienen enfrente a Estados Unidos como una potencia productora y podrían acceder a un mercado en Europa con producción propia insuficiente y de alto costo. Uruguay tiene espacio para crecer.

Y si bien actualmente no se llega a cubrir la demanda nacional, en caso de un salto de producción Cousa podría llegar a exportar excedentes de aceite.

“Argentina exporta aceite y Uruguay lo puede hacer, viene exportando aceite de canola con mucha fluidez en los últimos años”, expresó Young, quien dijo además: “No veo por qué no podría hacerlo con girasol”.

Este año entonces es un primer examen para un crecimiento de girasol que pueda despegar en los próximos años como esos aviones que causan calentamiento con sus combustibles actuales y pueden tener en los aceites vegetales una alternativa menos contaminante.