La lana y la carne ovina coronaron un año de sólido desempeño y van por más

Tanto la carne ovina como la lana dieron un salto este 2025 . Por un lado, cerró una zafra lanera que supera con luz el desempeño del rubro un año atrás , con una recuperación en el mercado internacional, demanda mucho más interesada y precios tonificados. La lana cierra el 2025 con los precios más altos desde 2019 , con demanda por todas las fibras, por todos los micronajes, principalmente por lana fina, por debajo de 21 micras.

El efecto de una menor oferta en el mundo se ha traducido en una reactivación de los precios a lo largo del año , con menor producción en Australia -con notoria menor oferta- en Sudáfrica, en Argentina, en Uruguay .

El Indicador de Mercados del Este (IME) antes de ir al receso de verano alcanzó los US$ 10,21 por kilo base limpia, muy cerca del récord del año que fue de US$ 10,32, el 1º de octubre. Fue el valor más alto desde 2019 para la época: 25% superior respecto al inicio de la zafra en agosto y está 40% por encima del valor del que tenía el indicador en la última jornada de ventas de 2024.

La demanda está, y ha ido convalidando gradualmente los nuevos valores. En el caso de Uruguay, con buena demanda en China, un poco más enlentecida en Europa.

“Creo que el ánimo de los productores este año es totalmente distinto, hay que pensar que esta recuperación de la lana, si bien no fue un salto de precio muy grande, sí fue una valorización, además con la valorización de la carne, o sea tenemos un rubro vino que tiene demanda, tiene valores recuperados”, señaló Djalma Puppo, titular de Estancias Puppo y exportador de lanas.

En carne ovina cierra un año récord, con precios máximos históricos para el cordero y para el precio de exportación. En el caso del cordero, con un precio promedio de US$ 5,55 por kilo, supera en 32% el registro de un año atrás, apalancado por un precio de exportación de la carne que trepó 44% interanual con un promedio de US$ 5.741 por tonelada en el año y que tocó los US$ 7.183 en la última semana.

31.12.25. gráfico precio del cordero

“Se espera que la demanda internacional de carne ovina siga creciendo en 2025-2026 y que aumente más rápido que la oferta, lo que debería ayudar a que los precios continúen firmes. La oferta estará algo ajustada, sobre todo porque en Australia —que es un jugador clave— se proyecta una menor faena de corderos en los próximos dos años. Esto probablemente mantenga los precios altos, en especial en los mercados más exigentes”, señaló el informe Cadena ovina: situación y perspectivas de Opypa. “Se prevé una mayor demanda de corderos pesados y comerciales desde países de Medio Oriente y de otros destinos de alto valor”, señaló el reporte, una demanda que ha traccionado para Uruguay a lo largo del 2025.

31.12.25. faena ovina

El desafío para Uruguay sigue siendo el stock ovino, que de acuerdo a la última declaración jurada de DICOSE, se ubicó en 4,7 millones de ovinos. “A pesar de que en el último año los precios de la lana y de la carne ovina mostraron una recuperación, la caída del stock ovino responde principalmente a lo ocurrido en los años anteriores, cuando el rubro atravesó prolongados períodos de condiciones comerciales desfavorables”, señaló el informe de Opypa.