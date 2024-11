La soja sorprende y sube con fuerza, pese al triunfo de Donald Trump

El precio de la soja en la Bolsa de Chicago subió entre US$ 11 y US$ 13 por tonelada -un 3,67%- en la última semana, a pesar del triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses , algo que el mercado leía como un factor bajista porque supone el regreso de la tensión comercial con China por temas arancelarios.

La baja del 2,63% en el rinde promedio se tradujo en una caída de la producción proyectada desde 124,70 a 121,42 millones de toneladas.

El mercado esperaba incluso una suba por encima de los 126 millones de toneladas.

La estimación de exportaciones fue ajustada a la baja y el stock estadounidense reducido de 14,97 a 12,8 millones de toneladas.

También fue ajustado en 3 millones de toneladas el stock mundial.

La normalización de la siembra en Brasil luego de los retrasos por falta de lluvias, y la mejora de las condiciones para la siembra en Argentina no influyeron en el mercado.

El USDA mantuvo las estimaciones de producción de soja para ambos países en 169 y 51 millones de toneladas respectivamente.

La firmeza de los aceites y el nuevo escenario que traza el USDA pueden aliviar la presión sobre los precios en un mercado que se anticipaba con sobreoferta.

Lo que pasa con el maíz

El precio del maíz también obtuvo ganancias luego de que el USDA redujera sus estimaciones de producción para Estados Unidos y en las proyecciones de los stocks finales de este país y a nivel global.

Las exportaciones de Brasil fueron recortadas de 49 a 48 millones.

Los precios llegaron a máximos de más de cuatro meses para luego recortar ganancias.

El avance semanal fue de 3,5% a 4% en las posiciones más negociadas, con un repunte de US$ 172 a US$ 177 por tonelada de maíz en la posición mayo 2025, referencia para la próxima cosecha uruguaya.

El precio de la colza en la cosecha

Con los aceites en máximos de dos años la colza volvió a ser la estrella de la semana con un alto de US$ 22 por tonelada en el mercado europeo y precios de US$ 512 en el mercado local, que se encuentra en plena cosecha de la oleaginosa de invierno.

Las previsiones del USDA mostraron pocos cambios para el trigo en Estados Unidos y ajustes de la producción en Rusia y la Unión Europea, pero con volúmenes de exportaciones estables respecto a octubre.

En Chicago el trigo fue el grano más estable. La posición diciembre avanzó de US$ 208 a US$ 210 por tonelada respecto al viernes pasado.

Los precios que ofrecen en Uruguay los operadores se mantienen en el eje de US$ 208 a US$ 210 por tonelada para la cebada, atada al precio del trigo diciembre en Chicago, y US$ 203 por tonelada de trigo de la cosecha que esta semana comenzó en los campos uruguayos.

Se esperan buenos rendimientos y en los próximos días se podrá tener los datos de las primeras chacras levantadas para evaluar la productividad y la calidad.

En cebada podría ser preocupante la calidad en algunas chacras que recibieron mayores acumulados de lluvia en las últimas semanas.

La siembra de arroz avanzó con más ritmo y alcanzó dos tercios del área en fechas óptimas. Con 77% de las 183 mil hectáreas que se proyecta sembrar ya cubiertas se igualó el porcentaje del año anterior.

El precio del arroz en Brasil viene ajustando lentamente en un mercado que atraviesa correcciones en Asia por el regreso de India al mercado luego de más de un año de restricciones a las exportaciones.

La cotización al cierre de la semana fue de US$ 20,55 por bolsa de 50 kilos de arroz, un 1,7% menos que hace un año, y aun en los niveles más altos de la última década y media, valores que se han reflejado en las exportaciones uruguayas del último año y que generan expectativas de otra muy buena temporada para el sector.