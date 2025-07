Los precios de los granos se afirman tras un empuje relevante de los valores del aceite

Los valores de la colza, arriba de los US$ 500 por tonelada en el mercado local , siguen ratificando que el aumento significativo de área fue una decisión correcta.

La perspectiva de las oleaginosas de invierno –colza, carinata y camelina– es la más favorable en términos de mercado para los cultivos de invierno, donde el trigo y la cebada tienen precios más modestos.

Las referencias del final de la semana se situaban en US$ 198 a US$ 200 por tonelada de trigo y US$ 209 la cebada para malterías.

El cambio en la normativa de uso de biocombustibles en Estados Unidos dentro de la pauta presupuestal aprobada, otorga mayor intensidad de utilización al biodiesel y ya está impactando en el mercado de los aceites y en la soja.

La colza en Europa completó la semana con una suba de US$ 7 por tonelada hasta US$ 578, con fluctuaciones por el tipo del cambio del euro respecto al dólar que terminó el viernes en 1,16.

Lo que pasa con la soja

El aceite de soja cerró la semana con una suba de 3,85% y también la harina corrigió 1,4% al alza.

De esta manera, la soja en la primera posición, agosto, trepó de US$ 369 a US$ 377,6 por tonelada en la Bolsa de Chicago, una variación de 2,3%.

La soja de la próxima cosecha con contratos a julio 2026 ganó US$ 10, de US$ 389 a US$ 399, una suba de 2,6%.

En el mercado local la cotización rebotó del eje de US$ 355 a US$ 365 por tonelada de soja en el final de la semana.

La voluminosa cosecha obtenida, seguramente récord y estimada en el orden de 3,8 a 4 millones de toneladas, gana fluidez en los embarques.

Según operadores del mercado queda alrededor del 20% de la cosecha por fijar precio, entre 350 mil y 400 mil toneladas de la actual zafra.

Los negocios se concretan a partir de los US$ 365 por tonelada, el umbral de márgenes para una zafra de muy buena productividad estimada en más de 3 mil kilos por hectárea, pero rentabilidad reducida por los valores.

Las cotizaciones en Uruguay para la soja de la cosecha 2026 por ahora tienen un importante recorte por primas que dejan los valores en US$ 355 por tonelada.

El fortalecimiento de las cotizaciones de las oleaginosas fue suficientemente importante como para que también levantaran el trigo y el maíz en Chicago, conformando un cambio de escenario más favorable para los granos.

A la influencia alcista de las perspectivas de la demanda aceitera (se llegó a los valores máximos de octubre de 2023) se suman las versiones de que China tiene creciente interés en comprar soja en Estados Unidos y el acuerdo comercial con Indonesia que en 2025/26 compraría 6,1 millones de toneladas de harina de soja, así como cierta desmejora en las perspectivas de lluvias para los cultivos estadounidenses con dos semanas secas y calurosas por delante.

Amenaza: incertidumbre arancelaria

La amenaza sigue siendo la incertidumbre arancelaria, particularmente la posibilidad de que la Unión Europea y Estados Unidos establezcan un piso arancelario de entre 15% y 20% que afecte las corrientes comerciales.

La falta de certezas sobre las futuras condiciones arancelarias tiene su impacto en las perspectivas de Brasil para sus exportaciones de arroz, expuestas a una tarifa de 50% para ingresar a Estados Unidos, destino del 20% del arroz blanco.

Con un importante saldo exportable de la última cosecha, y un mercado que ha caído entre 35% y 40% en valores en los últimos meses, la cadena arrocera brasileña que ya estaba en dificultades suma una nueva tensión.

El precio de la bolsa de 50 kilos en Rio Grande del Sur, referencia para Uruguay, navegó la semana con estabilidad sobre los US$ 12,20, expectante del desenlace al 1º de agosto, cuando Washington dejaría establecido el nuevo escenario arancelario.