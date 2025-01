Mercado ganadero, ahora sin paros sorpresivos, con fluidez operativa y firmeza de precios por vacunos gordos

WhatsApp Image 2025-01-24 at 14.25.44.jpeg

Novillos, vacas y vaquillonas

Los novillos se colocan entre US$ 4,10 y US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza para animales bien terminados y hay un promedio de US$ 3,90 por vacas y US$ 4 por vaquillonas.