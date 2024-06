Mercado ganadero con precios del ganado gordo al alza, faena intensa y merma la oferta

En el mercado ganadero cierra una semana con valores firmes en el ganado gordo : se acentúa el faltante de oferta, pero la faena no afloja y, además, las haciendas están perdiendo condición corporal por las lluvias excesivas en abril y mayo , y en la última semana las lluvias no previstas volvieron a distorsionar la operativa.

Los precios para las vacas van entre US$ 3,40 y US$ 3,50 por kilo.

Consumo de carnes en Uruguay en el nivel más alto desde 2015, ¿cuánta carne vacuna se come cada año?

En los novillos, el promedio de valores está entre US$ 3,70 a US$ 3,80 por kilo con lotes de hasta US$ 3,90 en negocios puntuales, excepcionales, reportados por productores.

Las entradas son cortas, en promedio de una semana.

Para Ariel Núñez, de Freire Negocios Rurales, el mercado está estabilizado, con una industria que no se quiere pasar de US$ 3,80 el kilo.

“Me da la impresión que a US$ 3,80 los novillos bien terminados los negocios van saliendo. No veo ni bajas ni subas, sino un mercado estabilizado”, apuntó.

faena mensual vacunos mayo El Obs.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Faena vacuna a todo ritmo

Mayo fue el mes de mayor faena en lo que va del año con 206.085 cabezas.

La semana pasada, incluso con un día menos de actividad por el Día del Trabajador de la Industria Frigorífica, sumó 43.235 vacunos, apenas por debajo de la semana anterior.

“Sorprendente nivel de actividad”, apuntó la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en su comentario semanal.

Basso consideró que “lo único que puede cambiar es que haya menor actividad de la que veníamos registrando, que va a ser muy difícil de sostener por parte de la industria”.

precio export 07 06 el obs.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Exportaciones de carnes

El factor alcista del mercado sigue siendo la poca oferta y no tanto un empuje en el mercado internacional, más allá que el precio de exportación de la carne uruguaya registró el mes pasado su mejor promedio del año: US$ 4.300 por tonelada.

Dos destaques para mayo: la incidencia importante del ganado de cuota y que por primera vez desde junio de 2020 Estados Unidos superó a China como principal importador de carne de Uruguay con US$ 48 millones frente a US$ 40 millones.

Junio arrancó con una novedad destacada en materia de mercados: la reapertura de Malasia para la carne vacuna y ovina.

export en pie mayo 2024.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Dificultades con las pasturas

Los problemas de implantación de las pasturas y dificultades para el pastoreo son y serán clave en la salida futura de ganado. La exportación de ganado en pie de novillos formados también está incidiendo en el faltante de oferta.

En los primeros cinco meses del año la cantidad de ganado vivo embarcado fue 40% superior a la del mismo período de 2023, con 99.129 vacunos, y la más alta desde 2018 para el periodo enero-mayo. El 90% tuvo como destino a Turquía y 10% fueron para Irak. El peso promedio de los animales es de 356 kilos, el más alto en la serie histórica desde el año 2010 que publica INAC.

“La exportación en pie sigue firme con el ternero entero; hay alguna corrección a la baja de los precios pero sigue absorbiéndose todo lo que aparece. Los valores siguen siendo más que atractivos”, sostuvo Basso.

relacion flaco gordo El Obs 01 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Se ha dado un ajuste de precios en el ganado de reposición para el campo y la demanda es más selectiva. Los valores para el ternero rondan los US$ 2,56. “Veo algunas categorías como la vaca de invernada más demandada, un negocio corto que se está manejando en el eje de US$ 1,45 y un novillo formado sobre US$ 1,80”, dijo Ariel Núñez.

La relación flaco/gordo se redujo por quinta semana consecutiva y quedó por debajo de 1,30 por primera vez en las últimas 13 semanas. “Es esperable que el mercado de reposición esté complicado en los próximos dos meses”, apuntó Basso.

Los valores por lanares siguen su escalada, sostenidos por una mínima oferta, con demanda dinámica en todas las categorías.

El cordero ronda los US$ 3,68 el kilo, los capones US$ 2,97 y la oveja US$ 2,91 por kilo.

En mayo la faena de lanares fue la más baja desde julio de 2023, con un total de 39.450 animales. En lo que va de 2024 la faena de lanares bajó casi 44%.