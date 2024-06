Mercado ganadero con precios encendidos para la hacienda gorda en este invierno

El mercado ganadero confirmó la firmeza de precios en un escenario de oferta reducida y con productores que han obtenido ganancias adicionales en las cotizaciones de los mejores ganados, demandados por los frigoríficos y que casi no se encuentran.

Por los novillos los valores se ubican en un rango de US$ 3,75 a US$ 3,85 por kilo , con referencias de punta hasta US$ 3,90 por lotes especiales y pesados. Lo que más se ofrece en el mercado son ganados de menor terminación.

En las vacas las referencias se posicionan sobre los US$ 3,45 por kilo . Hay un abanico muy amplio por terminación que va desde US$ 3,30 para vacas livianas hasta lotes especiales y en volumen que han tocado los US$ 3,60 por kilo.

Ministro de ganadería no cree que haya retracción de inversiones en Uruguay tras el caso Minerva

La hacienda para el mercado interno sigue muy pedida, con la vaquillona alcanzando los US$ 3,75 . Las entradas a planta están ágiles, de cuatro a siete días.

"Hoy hay buenos valores para todos los ganados, así no sean bien terminados, los precios son positivos", dijo el consignatario Joaquín González.

En agosto comienza una nueva instancia de faena para Cuota 481, con el habitual incremento de oferta de corral que suele ponerle un paño frío al mercado, aunque en la ventana de mayo la incidencia sobre los precios fue menor.

faena vacunos 24 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Ahora, aún sin ventana de cuota, se destaca la participación de novillos procedentes de feedlot, considerando la mínima oferta de campo y una faena sostenida y estacionalmente alta, que en la última semana fue de 45.243 cabezas.

En los mercados externos para la carne vacuna, por los bajos precios China ya no figura como el mercado más atractivo y el interés se vuelca a otros destinos como Estados Unidos, con valores destacados.

Brasil se mantiene en el podio como el gran proveedor de China y no hay mayores expectativas de recuperación de precios en el gigante asiático en lo que resta del año, más allá de que la demanda es sostenida.

Tonelada de carne vacuna arriba de US$ 4.000

El precio de exportación de Uruguay continúa en la lógica de los US$ 4.000 por tonelada para la carne vacuna. La semana pasada mostró un promedio de US$ 4.169 de acuerdo a los datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El promedio de los últimos 30 días móviles fue de US$ 4.186 /ton.

pecio export 28 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Mercado de la reposición estable

El invierno arranca con un mercado de reposición equilibrado, con demanda selectiva. Van ocho semanas consecutivas de baja en la relación de reposición, en 1,28, más cerca del promedio histórico de 1,20.

"Al aflojar los valores de la reposición el índice flaco/gordo empieza a cerrar mejor y les permite a los productores tomar decisiones de vender o de reponer", dijo González.

flaco gordo 26 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

En Lote 21 esta semana los terneros hicieron un promedio de US$ 2,50 por kilo, 2% por encima del remate anterior. En Pantalla Uruguay este jueves los terneros tuvieron un mínimo movimiento frente al remate previo, con un promedio de US$ 2,52, y buena demanda apuntalada por el ternero entero para exportación.

ternero lote 21 el 26 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Firmeza para los ovinos

En ovinos, el cordero dio un salto y empató al novillo en precio, con un promedio de US$ 3,75 en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Hay disparidad en la demanda y mínima oferta. Los capones rondan los US$ 2,97 y las ovejas US$ 2,94.

La semana pasada se faenaron 10.113 cabezas, una caída semanal de 24%. En lo que va de junio se llevan procesados 40.413 lanares, 8% por debajo de la de junio de 2023. Hay plantas sin operar.

El precio de exportación para la carne ovina tuvo su segunda semana consecutiva de repunte: US$ 3.998 por tonelada. En los últimos 30 días móviles promedió US$ 3.752 y en lo que va del año US$ 3.672, una caída interanual de 5,7%.