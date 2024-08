Mercado de granos: precios deprimidos en soja ponen en riesgo el avance en el área de siembra en Uruguay

En el mercado de granos, la soja cerró otra semana en baja en Chicago , aunque en la última jornada el precio dio un respiro: una ligera suba dada la demanda de China en EEUU y ventas de oportunidad. Está en el nivel de precios más bajo desde octubre 2020. En Uruguay llega a solo US$ 340 por soja de 2025 .

La cotización de la soja en la primera posición cerró la semana en US$ 374 por tonelada y 2,3% menos que el viernes pasado.

El ajuste de precios no prosperó y el mercado se afirma

El valor de la soja de la próxima cosecha de julio 2025 se situó en US$ 396 por tonelada y en Uruguay se ofrecen entre US$ 370 y US$ 375 por la soja disponible y US$ 340 por el grano de la próxima cosecha, con un importante descuento por prima de más de US$ 50.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 18.48.51 (2).jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

En un mercado con mucha volatilidad, persisten los componentes bajistas de clima y estado de los cultivos en Estados Unidos. En la medida que siga el buen panorama de lluvias va a ser difícil que se revierta el panorama bajista. La caída del petróleo es otra variable que presiona a los precios, en una semana que se cerró además con una aguda caída de los principales indicadores bursátiles.

Entrando en momentos decisivos de definición de rendimiento, la perspectiva de que la zafra estadounidense de soja puede arrojar un récord de producción y de rendimiento se empieza a traducir en números.

La consultora StoneX estimó la cosecha 2024/2025 en 122,01 millones de toneladas, con un rinde promedio de 3.537 kilos por hectárea, cifras que de concretarse serían récord. Estas estimaciones están por encima de las proyecciones del Departamento de Agricultura (USDA) que calcula 120,7 millones de toneladas y un rendimiento de 3.497 kilos por hectárea.

Los precios actuales pesan en la planificación de los cultivos de verano en Uruguay Los precios actuales pesan en la planificación de los cultivos de verano en Uruguay

“Si se desploma la soja pone bastante en riesgo todos los números, que ya estaban muy justos y con márgenes muy bajos cuando el precio era US$ 400 o US$ 410”, consideró el coordinador agrícola de Fucrea, Nazar Rodríguez, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

“Con los cultivos de invierno, trigo y cebada, rondando los US$ 200 por tonelada y la soja a US$ 370 se hace difícil, seguramente vamos a entrar en una zona de números en rojo”, dijo Rodríguez.

De todos modos considera que el área de verano se va a mantener estable, sobre los 1,3 millones de hectáreas en el caso de la soja.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 18.48.51.jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Cultivos de invierno

El desafío es obtener rendimientos altos, por encima de los promedios. En los cultivos de invierno recién implantados se necesitan lluvias en el corto plazo para no comprometer el ciclo tempranamente. La colza, el cultivo más temprano, ya podría estar en zona de daños por falta de agua.

El precio del trigo diciembre en Chicago tuvo una suba semanal de 2,5% desde US$ 201 a US$ 206, llevando las cotizaciones a nivel local al eje de los US$ 205, tanto para el trigo como para la cebada cervecera que copia el precio de Chicago diciembre como referencia de precio por tonelada al productor.

La baja del dólar frente al euro favoreció a las exportaciones de Estados Unidos. Persisten los fundamentos alcistas por el lado de la oferta europea, que viene con una cosecha retrasada y con un ajuste en los rendimientos y la calidad, que resulta un contrapeso respecto a la gran cosecha que está recogiendo Estados Unidos.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 18.48.51 (3).jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

En el mercado la colza que venía repuntando hasta US$ 519 por tonelada terminó cerrando la semana en US$ 516 /ton. y en el mercado local corrigió a la baja hasta US$ 452 por tonelada.

El caso del arroz

El arroz escapa a la lógica bajista, con una demanda mundial firme y precios volátiles en Asia por condiciones climáticas adversas y factores geopolíticos regionales.

En Brasil el precio del arroz subió 3% en reales en el último mes pero los valores en dólares se mantienen en el eje de US$ 20,50 por bolsa de 50 kilos debido a factores cambiarios. El dólar en Brasil alcanzó esta semana su mayor valor desde marzo de 2021 al cotizar a RS 5,75, un incremento de 6% en dos semanas.